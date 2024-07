Lý do doanh số Toyota Yaris Cross liên tục nằm top đầu trong thời gian gần đây

Toyota Yaris Cross có màn khởi đầu 2024 khá chậm bởi nguồn cung chưa dồi dào, doanh số tháng 1 chỉ đạt 334 chiếc. Nhưng từ tháng 2 trở đi, mẫu xe của Toyota bứt tốc ấn tượng và vươn lên nhóm xe bán chạy hàng đầu. Doanh số của Yaris Cross lập đỉnh vào tháng 5 khi bán hơn 900 chiếc, tức tăng gần 3 lần. Xe cũng đồng thời vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Sau 6 tháng đầu năm 2024, Toyota Yaris Cross đạt lượng bán 3.750 chiếc. Không kể Xforce mới mở bán từ tháng 3, Yaris Cross là mẫu xe được khách hàng lựa chọn nhiều nhất phân khúc xe gầm cao cỡ B. Màn tăng tốc ấn tượng của Yaris Cross giúp xe Nhật đảo ngược vị thế.

Yaris Cross khuấy động cuộc đua giữa xe Hàn và xe Nhật hướng đến nhóm khách trẻ lần đầu mua ô tô, thích trải nghiệm công nghệ mới. Vậy điều gì đã giúp mẫu xe Toyota trở nên giàu sức hút tại đại lý?

Yaris Cross đang là mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc crossover cỡ B.

Đầu tiên phải kể đến giá bán mới hấp dẫn được Toyota áp dụng cho Yaris Cross từ đầu 2024. Giá bán của Yaris Cross chỉ từ 650 triệu đồng, trong khi trang bị và thiết kế giữ nguyên. Hãng Nhật cho biết đặt giá mới cho mẫu CUV cỡ nhỏ để phù hợp hơn với thực tế thị trường và tạo nhiều cơ hội cho khách hàng tiếp cận.

Giá bán từ 650-765 triệu đồng của Toyota Yaris Cross đã tạo ra cú hích về mặt hình ảnh. Mẫu xe của Toyota nhập khẩu, thương hiệu nổi bật về độ nhận diện nhưng có giá bán khá cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Toyota cũng triển khai các gói khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng hoàn tất thanh toán trong tháng 7, bao gồm: tặng 1 năm bảo hiểm Toyota và gói bảo dưỡng miễn phí 2 năm hoặc 30.000 km tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

Đây cũng là một trong những lý do doanh số của Yaris Cross giữ vững top đầu phân khúc.

Yaris Cross sở hữu những đường nét tinh tế và hiện đại trên thân xe, đèn pha và đèn hậu LED tạo hình sắc nét, vòm bánh rộng, ốp nhựa phong cách thể thao, việt dã. Sau Corolla Cross, Yaris Cross là đại diện tiếp theo cho thấy một hình ảnh Toyota năng động, cập nhật xu hướng. Đặc biệt với phiên bản hai tông màu ngoại thất, mẫu xe của Toyota trở nên trẻ trung, thời thượng hơn.

Đường nét thiết kế tinh tế, lịch lãm mà cũng không kém phần khỏe khoắn của Yaris Cross.

Dấu ấn của Toyota Yaris Cross tạo ra còn ở thiết kế nội thất hiện đại dễ chiều lòng thế hệ khách mới trẻ tuổi. Màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động là những trang bị tiêu chuẩn của Yaris Cross. Những trang bị này có thể là tùy chọn trên những mẫu xe đối thủ.

Toyota Yaris Cross cũng tạo ra chuẩn mực mới về công nghệ an toàn khiến các đối thủ cạnh tranh phải chạy theo. Thứ vũ khí mà Yaris Cross sở hữu là gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó, một số tính năng an toàn cơ bản khác cũng có mặt trên Yaris Cross như camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và tính năng cảnh báo đạp nhầm chân ga duy nhất trên Yaris Cross trong phân khúc xe B-SUV.

Yaris Cross còn thuyết phục khách Việt bằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Hệ truyền động Hybrid kết hợp máy xăng 1.5 và động cơ điện là nền tảng để mẫu xe Toyota làm được điều này.

Theo công bố của Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu của Yaris Cross chỉ 3,8 lít/100 km đường hỗn hợp. Với đường đô thị và đường trường, mức "ăn xăng" của xe lần lượt 3,56 lít/100 km và 3,93 lít/100 km, những con số thậm chí còn thấp hơn xe cỡ A hay cỡ B thuần chạy xăng với trọng lượng nhỏ hơn.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Yaris Cross Hybrid là một điểm cộng lớn.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng sức hút của Toyota Yaris Cross nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong phân khúc thời gian tới. Khi một mẫu xe với thế mạnh về thương hiệu, hàm lượng tiện nghi và an toàn phong phú được người dùng đón nhận, cơ hội khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng trong phân khúc ngày càng rõ.