Loạt ô tô sẽ ra mắt đầu năm 2024: Xe nhập khẩu gầm cao là chủ đạo

Đầu năm 2024, thị trường xe tại Việt Nam sẽ sôi động với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới. Đáng chú ý rằng những model này đều là xe nhập khẩu.

Mitsubishi Xforce

Xforce là sản phẩm duy nhất trong danh sách đã ấn định ngày ra mắt khách Việt, vào ngày 10/1. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được Mitsubishi kỳ vọng sẽ tạo ra được thành công tương tự mẫu MPV ăn khách Xpander.

Mitsubishi Xforce nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross (Ảnh: Huy Hùng).

Theo một số nguồn tin, Mitsubishi Xforce sẽ được phân phối với 4 phiên bản. Giá bán còn là ẩn số nhưng hãng xe Nhật hé lộ model này sẽ có giá bán cạnh tranh trong phân khúc.

Hai sản phẩm đang có sức tiêu thụ tốt phân khúc B-SUV là Hyundai Creta và Kia Seltos, khoảng giá lần lượt 640-740 triệu đồng và 599-724 triệu đồng. Giới chuyên gia kỳ vọng, Xforce sẽ được ấn định giá bán trong khoảng 650-750 triệu đồng.

Đại lý cho biết bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce sẽ có tùy chọn ngoại thất 2 tông màu (Ảnh: Huy Hùng).

So với bản ở Indonesia, trang bị của Mitsubishi Xforce tại Việt Nam có thêm gói công nghệ an toàn chủ động, theo chia sẻ của tư vấn bán hàng. Các tính năng an toàn trên mẫu bán ở Việt Nam có thể gồm: hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn…

Hệ thống ADAS trên Xforce kỳ vọng sẽ có thể đối đầu với gói công nghệ Hyundai SmartSense trên Creta hay Toyota Safety Sense trên Yaris Cross (Ảnh: Mitsubishi).

Dù là phiên bản nào, Mitsubishi Xforce cũng sẽ sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này đem lại công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 141Nm.

Volkswagen Teramont X

Giới tư vấn bán hàng đang chào khách đặt mua Volkswagen Teramont X, hứa hẹn có xe giao trước Tết Nguyên Đán. Đây là phiên bản SUV lai Coupe của mẫu Teramont đang bán tại Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Mức giá dự kiến của Volkswagen Teramont X được đại lý hé lộ là 2,168 tỷ đồng. Đây chỉ là giá tham khảo chứ chưa phải chính thức (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi mở bán chính thức, Volkswagen Teramont X sẽ cạnh tranh với các sản phẩm thuộc phân khúc SUV cỡ lớn. Mức giá dự kiến của Teramont X khá hấp dẫn so với Ford Explorer (2,439 tỷ đồng) nhưng sẽ đắt hơn Hyundai Palisade. Mẫu xe Hàn Quốc được lắp ráp trong nước, giá khởi điểm 1,467 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont X có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.917mm, 1.989mm và 1.781mm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, Volkswagen Teramont X được trang bị gói ngoại thất thể thao R-Line với các chi tiết được sơn đen gồm: viền cản trước, la-zăng 21 inch, giá nóc, logo R, cùm phanh sơn đỏ.

Nội thất của xe sẽ có đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 12 inch, cần số điện tử, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, 12 loa Harman Kardon, màn hình hiển thị kính lái HUD, sạc điện thoại không dây, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi/làm mát ghế, cốp điện (đá cốp)…

Nội thất của Volkswagen Teramont X có thiết kế khỏe khoắn hơn bản thường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phía đại lý cho biết, Teramont X dành cho thị trường Việt Nam sẽ chỉ có tùy chọn động cơ xăng, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350Nm. Hộp số là loại tự động ly hợp kép 7 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Suzuki Jimny

Sau nhiều lần lỡ hẹn, hình ảnh của Suzuki Jimny đã xuất hiện trên trang chủ của Suzuki Việt Nam với dòng chữ "Coming soon". Giới chuyên gia nhận định, mẫu xe việt dã cỡ nhỏ này nhiều khả năng sẽ được ra mắt trong quý đầu năm, bởi Jimny đã được trưng bày tại nhiều đại lý từ giữa tháng 12/2023.

Suzuki Jimny mở bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Khánh Phan).

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng hồi cuối tháng 9, Suzuki Jimny có giá dự kiến lên tới 900 triệu đồng, tùy chọn 2 tông màu sẽ cao hơn 10 triệu đồng so với 1 tông màu. Xe sẽ được mở bán với "số lượng rất giới hạn" tại Việt Nam, khoảng 150-200 chiếc theo một số nguồn tin.

Tầm giá dự kiến của Jimny ngang với nhiều mẫu xe hạng C như Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng). Ở một số thị trường trong khu vực như Thái Lan, mẫu xe này có giá cao nhất lên tới 1,79 triệu baht, quy đổi khoảng 1,22 tỷ đồng.

Suzuki Jimny sở hữu thiết kế vuông vức, gây liên tưởng đến các mẫu xe địa hình hạng sang như Mercedes-AMG G-Class hay Land Rover Defender (Ảnh: Khánh Phan).

Dù có giá dự kiến cao nhưng trang bị của Suzuki Jimny không có gì ấn tượng. Tham khảo xe trưng bày tại đại lý, ngoại thất có đèn trước dạng LED, mâm hợp kim 15 inch, cửa sau mở ngang; nội thất có màn hình trung tâm 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android auto, ghế nỉ chỉnh cơ, núm xoay gài cầu.

Nội thất của Suzuki Jimny khá giống mẫu Swift đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Khánh Phan).

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny là khối động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 138Nm. Hộp số là loại tự động 4 cấp, đi kèm hệ dẫn động 2 cầu và 3 chế độ gài cầu: 1 cầu nhanh (2H), 2 cầu nhanh (4H) và 2 cầu chậm (2L).

MG7

MG7 vốn được đại lý hé lộ sẽ ra mắt trong cuối năm 2023 nhưng có thể sẽ dời sang những tháng đầu năm mới. Model này nằm ở phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh Toyota Camry và nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Dù có xuất xứ Trung Quốc, MG7 vẫn được khách Việt quan tâm nhờ thiết kế thể thao bắt mắt (Ảnh: CarExpert).

Phía đại lý cho biết, MG7 sẽ có 2 phiên bản STD và LUX cùng giá dự kiến khởi điểm từ 729 triệu đồng. Tại Trung Quốc, model này có giá khởi điểm từ 17.400 USD, quy đổi vào khoảng 410 triệu đồng.

Tham khảo xe tại đất nước tỷ dân, trang bị ngoại thất của MG7 có đèn LED trước/sau, cánh gió trên cốp có thể đóng/mở như các mẫu xe thể thao đắt tiền, đuôi sau có 4 ống xả, mâm hợp kim 18 inch hoặc 19 inch tùy phiên bản.

Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) của MG7 là 4.884 x 1.889 x 1.447mm (Ảnh: CarNewsChina).

Nội thất của MG7 khá hiện đại và tối giản với cụm màn hình liền gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Một số tiện nghi khác gồm: ghế chỉnh điện, 14 loa Bose, cửa sổ trời, phanh tay điện tử...

Thiết kế cụm màn hình và vô-lăng của MG7 gợi nhớ đến các dòng xe Mercedes-Benz (Ảnh: CarNewsChina).

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, MG7 mở bán tại Việt Nam sẽ có 2 cấu hình động cơ, ứng với 2 phiên bản. Phiên bản STD sử dụng máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300Nm.

Biến thể Lux được trang bị máy 2.0L, tăng áp, có thông số kỹ thuật tương ứng là 254 mã lực và 405Nm. Hộp số trên phiên bản này là loại tự động 9 cấp đến từ ZF, hệ dẫn động vẫn là cầu trước nhưng có vi sai điện tử chống trượt và hệ thống treo điều khiển điện tử.