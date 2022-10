Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Lexus RX lần đầu tiên ra mắt toàn cầu năm 1997. Mẫu xe này gộp những đặc tính đặc biệt: SUV, bốn cửa và hạng sang. Tư duy cấp tiến giúp Lexus mở ra phân khúc ăn khách bậc nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, những gì từng biết về RX thế hệ đầu tiên cách đây 25 năm dường như không còn tồn tại ở thế hệ thứ mới nhất, khi chiếc xe trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó.

Ra mắt toàn cầu tháng 6/2021, nhưng đến đầu tháng 9, giới truyền thông quốc tế mới có dịp cầm lái Lexus RX thế hệ thứ 5 khám phá thành phố biển Santa Barbara, nơi phủ kín kiến trúc phục hưng thuộc địa Tây Ban Nha. Đoàn khởi hành từ chỗ ở, hướng về phía Đông Bắc qua đường cao tốc Mỹ 101. Điểm đến là một vườn nho tư nhân và nhà máy rượu vang Presqu'ile nằm trong thung lũng Santa Maria. Nơi đây thừa hưởng điều kiện khí hậu ôn hòa cho ra những chai vang Pinot Noir, Chardonnay và Syrah, nhưng thay vì đắm chìm trong rượu vang, đoàn chọn thưởng thức Lexus RX 2023.

Thiết kế

Lexus RX mới là một mẫu xe nổi bật, nhờ cải tiến mạnh mẽ lưới tản nhiệt phía trước và mui xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt vẫn là hình con suốt nhưng dạng nửa kín nửa hở. Ở nơi giao thoa xuất hiện logo Lexus, tượng trưng cho sự chuyển đổi sang năng lượng điện của hãng xe sang Nhật Bản. Trong khi đó, mui xe vẫn giữ kiểu dáng "lơ lửng" nhờ cột D màu đen, tuy nhiên giờ đây vuốt cong xuống một cách thanh lịch và hiệu ứng nổi khối đẹp mắt hơn.

Ở RX thế hệ mới, Lexus cho biết, họ đang tập trung vào triết lý thiết kế xoay quanh con suốt. Thay vì lưới tản nhiệt, giờ đây hình tượng con suốt xuất hiện ở cả thân xe. Triết lý thiết kế mới không thuần vì thẩm mỹ, mà còn nâng cao tính khí động học. Hình dáng của RX khéo léo hướng luồng không khí chạy quanh thân xe con suốt một cách hiệu quả, đồng thời làm mát hệ thống phanh.

Lexus RX thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới đến ngay cả những con ốc siết mâm xe. Nó nhẹ hơn 90 kg so với nền tảng cũ. Thậm chí, chiếc xe còn sử dụng nhiều loại thép cường độ cao, chất kết dính và mối hàn đặc biệt, nên cứng cáp và vững chắc hơn.

Nội thất và tính năng

Khách hàng mua xe sang đang trẻ hơn khiến Lexus phải thay đổi. Bên trong khoang cabin không còn nhận ra lối thiết kế cũ, thay vào đó là một không gian thuần hiện đại và tối giản. Các tấm ốp gỗ cắt laser tỉ mỉ, da mềm và kim loại cao cấp được chọn làm đường viền ở hầu hết các chi tiết.

Bảng táp-lô vay mượn nhiều đường nét từ NX, bao gồm màn hình cảm ứng 14inch cùng giao diện mới. Nút bấm vật lý vẫn tồn tại, trong khi các nút bấm cảm ứng được bố trí hợp lý và dễ tìm. Nó dễ dùng hơn kiểu bàn di chuột và con trỏ phức tạp ở đời cũ.

Lexus RX 2023 không còn phiên bản L có 7 chỗ ngồi. Nhưng rõ ràng, cấu hình 5 chỗ mới là bản ngã của Lexus RX. Đây là một chiếc SUV lớn và rộng rãi cho 5 người ngồi. Hàng ghế sau có chỗ để chân dài hơn 12 mm, và khoảng để chân thực tế còn phụ thuộc vào cách thiết lập ghế và vị trí của ghế phía trước.

Vận hành

Lăn bánh ở tốc độ 160 km/h trên con đường tuyệt đẹp ở ngoại ô California, Mỹ, người lái và hành khách vẫn cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái. Chiếc xe vút đi mà không để lại độ trễ hay cảm giác sai khác nào trong từng nhịp mớm ga. Động cơ lai xăng-điện hoạt động ổn định và trơn tru ở mọi dải tốc độ. Khi động cơ xăng kích hoạt, khoảnh khắc đó dường như không hề tồn tại. Nó liền mạch và không cho thấy sự đứt đoạn dù chỉ một gợn nhỏ.

Lexus cho biết, đội ngũ của họ đã dành nhiều thời gian và công sức để cải thiện khả năng vận hành của RX, và thế hệ thứ 5 là một thành quả tuyệt vời. Mặc dù là một chiếc xe lớn, nhưng lại có cảm giác phản hồi nhanh và rõ ràng xuất hiện ở cả chân ga, chân phanh và vô-lăng, cùng khả năng lướt qua các góc cua một cách chính xác và nhẹ nhàng. Với phiên bản RX 350h, nó không quá mạnh mẽ như phiên bản RX 450h hay RX 500h, nhưng lại không hề tỏ ra "cẩu thả" trong mọi tình huống.

Tất cả nỗ lực nâng cấp khung gầm, thiết kế lại hệ thống treo, mở rộng khoảng cách bánh xe, kéo dài trục sơ sở đã tạo ra một chiếc SUV cỡ trung dễ điều khiển. RX 2023 là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần chinh phục mọi thách thức của thương hiệu, thể hiện trọn vẹn "Dấu ấn Trải nghiệm lái Lexus" - Lexus Driving Signature.

Nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Bên cạnh trải nghiệm lái ấn tượng và chiến lược điện hóa đầy tham vọng, Lexus còn đề cao mục tiêu tối hậu: Giảm thiểu tỷ lệ tử vong và thương tật do tai nạn giao thông. Ngồi trong Lexus RX 2023 ở tốc độ cao, hành khách cảm thấy an toàn. Các tính năng an toàn tiên tiến hoạt động hiệu quả, liên tục theo dõi người lái và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Lexus RX 2023 mang tới những giá trị đặc biệt, bao gồm ngoại hình mang đậm tính nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh vào hiệu quả, tinh tế và nhanh nhẹn. Lexus thích nói rằng, họ đã khởi sinh phân khúc SUV hạng sang vào năm 1997 với chiếc RX thế hệ đầu tiên. Và quả thực, với RX thế hệ thứ 5, họ đã đi được chặng đường xa và tự hào.