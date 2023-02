Lexus RX 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản Hybrid

Là dòng xe bán chạy của Lexus với doanh số khoảng 3,5 triệu chiếc trên toàn cầu, RX thế hệ mới đã có mặt tại Đông Nam Á sau chưa đầy 6 tháng được trình làng trên thị trường quốc tế. Thái Lan là điểm đến đầu tiên trong khu vực với hai phiên bản RX450+ Luxury và RX 450h+ Premium ra mắt tại Thailand International Motor Expo 2022. Quốc gia thứ hai là Singapore với phiên bản RX 350h tại Singapore Motorshow 2023.

Theo thông tin từ một số đại lý, Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo được mở bán Lexus RX 2023 với số lượng phiên bản lên tới con số 4, gồm RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h F Sport Performance. Thời gian ra mắt xe dự kiến vào cuối tháng 2/2023.

Đổi mới trên nét thiết kế vượt thời gian

Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo được mở bán Lexus RX 2023 với số lượng phiên bản lên tới con số 4 (Ảnh: Lexus).

Lexus RX thế hệ thứ 4 lần đầu có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2016. Sau 7 năm, thiết kế phần mui vuốt dốc về sau (Floating Roof) của dòng xe này vẫn mang tính biểu tượng và được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của các kỹ sư Nhật Bản.

Dựa vào mẫu xe được trưng bày tại Thái Lan và Singapore, có thể thấy Lexus RX thế hệ mới giữ kiểu dáng gắn liền với sự thành công của mẫu xe này trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt con suốt đã được phá cách với hiệu ứng 3D. Ở RX 2023, hãng xe Nhật đưa vào nền tảng GA-K mới cùng chiều dài cơ sở lớn hơn, trọng tâm được hạ thấp để tạo nên sự vững chãi. Dòng chữ F Sport ở tên xe cho thấy 2 trong số 4 phiên bản sắp bán tại Việt Nam sẽ mang ngoại hình thể thao, hướng tới khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm vận hành.

Ở nội thất, Tazuna - triết lý thiết kế từng được ứng dụng trên NX và LX - nay được đưa lên RX thế hệ mới. Triết lý này lấy cảm hứng từ cách điều khiển ngựa nhằm tăng sự kết nối giữa người với xe, tạo nên niềm vui khi lái xe. Sự kết hợp giữa triết lý Tazuna với một không gian nội thất rộng cùng vật liệu cao cấp và những chi tiết chế tác thủ công tỉ mỉ vốn là bản sắc của Lexus đã tạo nên nét riêng mà chỉ thương hiệu này mới có được.

Không gian nội thất rộng cùng vật liệu cao cấp và những chi tiết chế tác thủ công tỉ mỉ vốn là bản sắc riêng của Lexus (Ảnh: Lexus).

Lexus rất khéo léo khi lồng ghép công nghệ hiện đại vào trong những đường nét thiết kế thủ công tinh xảo. Những phiên bản RX sắp ra mắt tại Việt Nam có thể được trang bị những màn hình lớn hơn, thông minh hơn, tích hợp đa thông tin để người lái dễ dàng truy cập và điều khiển mà không gây xao nhãng.

Nói về công nghệ trên Lexus có thể nhắc đến những tính năng an toàn. Là thương hiệu đặt yếu tố an toàn của con người lên hàng đầu, Lexus nhiều khả năng sẽ đưa lên RX 2023 tại Việt Nam những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, trong đó có gói Lexus Safety System Plus (LSS+) 3.0.

Giao thoa giữa phong cách sống xanh với trải nghiệm lái thể thao

Công nghệ Hybrid giúp Lexus có thể giảm lượng khí thải và phù hợp hơn với phần lớn cơ sở hạ tầng (Ảnh: Lexus).

Mang sứ mệnh trung hòa được lượng carbon trong suốt vòng đời sản phẩm vào năm 2050, Lexus luôn có những giải pháp di chuyển "xanh". Một trong số đó là công nghệ Hybrid giúp giảm lượng khí thải và phù hợp hơn với phần lớn cơ sở hạ tầng.

Gần 2 thập kỷ trước, Lexus RX là một trong những mẫu xe sang Hybrid tiên phong mở đầu kỷ nguyên điện hóa trên thế giới. Tại Việt Nam, RX cũng là một trong 3 mẫu xe Lexus đầu tiên ứng dụng công nghệ này với phiên bản RX 450h năm 2017. Tính đến nay, sản phẩm được trang bị động cơ Hybrid đa dạng nhất của Lexus ở thị trường trong nước.

RX 2023 với động cơ Hybrid mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nâng cao cho người lái (Ảnh: Lexus).

Tiếp nối thành công từ thế hệ trước, RX 2023 với động cơ Hybrid được nâng cấp mạnh mẽ về động lực học, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phấn khích sau tay lái. RX 500h F Sport Performance sẽ sử dụng hệ dẫn động Hybrid song song Direct4 nhằm tối ưu về khả năng vận hành. Sự kết hợp giữa động cơ I4 2,4L tăng áp với 2 motor điện trước sau cho sức mạnh tương đương động cơ V6 3,0L tăng áp kép, trong khi tiết kiệm nhiên liệu hơn 20%.

Sự đổi mới toàn diện của RX thế hệ thứ 5 đúng với những gì mà ông Koji Sato, Chủ tịch Lexus, tuyên bố khi mẫu xe này ra mắt toàn cầu. Ông cho biết: "Với RX hoàn toàn mới, chúng tôi quyết tâm giữ được DNA của Lexus với chất lượng tốt nhất có thể, cảm giác lái xe êm ái và tinh tế, đồng thời nâng tầm trải nghiệm lái lên một nấc thang mới, mang đến một dấu ấn trải nghiệm lái Lexus độc đáo".

Với những thay đổi trên, Lexus RX 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định chỗ đứng trên thị trường và giữ được bản sắc riêng của một dòng sản phẩm chiến lược đến từ thương hiệu hạng sang Nhật Bản. Dòng xe này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội trung hòa carbon và đáp ứng được phong cách sống ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.