Lamborghini lý giải như thế nào về doanh số kỷ lục dù kinh tế khó khăn?

Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann của Lamborghini cho rằng tư tưởng YOLO (You Only Live Once - Bạn chỉ sống một lần) nở rộ sau đại dịch Covid-19 đã giúp công ty ghi nhận doanh số bán hàng mạnh mẽ bất chấp điều kiện tài chính khó khăn.

Sở hữu một chiếc siêu xe vẫn luôn là niềm mơ ước cả đời của nhiều người (Ảnh minh họa: Lamborghini).

Sau nhiều năm tập trung vào hai mẫu Aventador và Huracan, Lamborghini đã tút lại danh mục sản phẩm của hãng với sự ra mắt của các mẫu xe kế nhiệm - Revuelto và Temerario (ảnh trên), được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện Tuần lễ ô tô Monterey vào cuối tuần trước.

Dòng Urus cũng đã được mở rộng với sự ra mắt của phiên bản SE hybrid sạc điện. Những mẫu xe này mạnh mẽ hơn và nhanh hơn nhưng cũng đắt hơn. Dù vậy, Lamborghini đang trên đà đạt doanh số kỷ lục vào năm 2024.

"Kể từ sau đại dịch Covid-19, chúng ta có hiện tượng tâm lý YOLO, bất chấp cuộc khủng hoảng toàn cầu, hay sự thay đổi về tình hình chính trị, chúng tôi vẫn đang phát triển mạnh mẽ, và mọi người vẫn muốn mua siêu xe. Danh sách khách đặt mua xe của chúng tôi rất dài", ông Winkelmann chia sẻ với trang Yahoo! Finance.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, hãng đã ghi nhận doanh số cao kỷ lục và nhiều khả năng duy trì được kết quả đó đến hết năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Lamborghini đã giao 5.558 xe cho khách hàng trên toàn thế giới, tăng 14% so với cùng kỳ 2023. Nếu tình hình tiếp tục khả quan như vậy thì hãng có thể kết thúc năm 2024 với doanh số đạt hơn 11.000 xe.

Năm ngoái, hãng đã lần đầu tiên vượt mốc doanh số 10.000 xe, với 10.112 xe bán ra.

Đối với tân binh Temerario kế nhiệm mẫu Huracan đã rất thành công, một số khách hàng tỏ ra không hài lòng khi Lamborghini bỏ động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L của Huracan để chuyển sang động cơ V8 tăng áp kép 4.0L kết hợp với 3 mô-tơ điện.

Tuy nhiên, ông Winkelmann tin rằng bước đi này là hướng đi đúng đắn cho Lamborghini, lý giải rằng tỷ lệ trọng lượng trên công suất là tối quan trọng. "Mặt khác, bạn phải giảm lượng khí thải. Việc sử dụng pin vừa giúp giảm khí thải vừa giúp cải thiện hiệu suất, nên tôi thấy sự kết hợp này là hướng đi đúng đắn cho Lamborghini", ông nói.