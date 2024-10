Lái thử VF 5 Plus, nhiều người yêu thích xe điện

Chuỗi lái thử ô tô điện VinFast diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 3/11 là cơ hội cho khách hàng trên toàn quốc trải nghiệm thực tế các mẫu xe nằm ở đa dạng phân khúc. Sự kiện trên nhiều tỉnh, thành phố lớn thuộc 3 miền Bắc, Trung và Nam, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký trong 2 ngày đầu.

Nhiều khách hàng tới chuỗi sự kiện là người lần đầu tìm mua ô tô để sử dụng cho gia đình, chạy dịch vụ và đánh giá VF 5 Plus là lựa chọn đáng cân nhắc.

Lựa chọn của khách mua xe chạy dịch vụ

Anh Nguyễn Vũ Đức đến từ Thái Bình, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh có nhu cầu mua một chiếc ô tô để sử dụng tại Thủ đô với mục đích kết hợp giữa nhu cầu cá nhân và làm dịch vụ. Chiếc xe mà anh Đức tìm hiểu và lái thử tại sự kiện là VF 5 Plus.

Anh Nguyễn Vũ Đức (Thái Bình) tìm hiểu VF 5 Plus để sử dụng tại Hà Nội.

Sau khi lái thử một số xe xăng và đến sự kiện để trải nghiệm chiếc ô tô điện VF 5 Plus, anh ấn tượng với mẫu A-SUV của VinFast bởi khả năng vận hành. "Ga nhạy, chỉ cần mớm chân ga là xe di chuyển rồi, khác với xe xăng cần phải sâu chân một chút. Chiếc xe dễ lái, đi phố linh hoạt vì nhỏ gọn", anh Đức nói.

Anh cũng chia sẻ một điểm rất thích ở ô tô điện là không có mùi và khí thải. Những người mua xe làm dịch vụ như anh dành phần lớn thời gian ngồi sau tay lái. Bởi thế, một chiếc xe không mùi giúp anh giảm mệt mỏi.

VF 5 Plus đang có mức giá tốt nhờ ưu đãi lên tới 18 triệu đồng.

Ngoài yếu tố dễ lái và thân thiện với sức khỏe, VF 5 Plus còn thu hút anh Đức ở mức giá phải chăng cùng chi phí sử dụng "0 đồng".

Theo anh Đức, VF 5 Plus nằm ở phân khúc mà nhiều người mua xe chạy dịch vụ thường lựa chọn, lại có giá bán dễ tiếp cận với số đông, từ 460 triệu đồng (khi thuê pin). Việc sạc xe miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN đến ngày 1/7/2025 cùng lợi thế chi phí bảo dưỡng giúp anh Đức tối ưu lợi nhuận trên chi phí đầu tư.

Nếu chọn mua VF 5 Plus ở thời điểm này, anh nhận được ưu đãi lên tới gần 18 triệu đồng. Giá mua xe thực tế từ khoảng 442 triệu khi trừ ưu đãi.

Chiếc xe thân thiện cho tài mới

Với khách hàng mua ô tô lần đầu phục vụ mục đích cá nhân, VF 5 Plus cũng là một lựa chọn.

Theo chia sẻ của anh Vương Xuân Trường (Hà Nội), VF 5 Plus phù hợp với người trẻ mới mua xe lần đầu. Lý do đến từ kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, khả năng vận hành tốt cùng nhiều công nghệ hơn so với các xe cùng tầm giá.

Anh Vương Xuân Trường (Hà Nội) cho rằng VF 5 Plus là lựa chọn phù hợp nhất với anh về giá bán, kiểu dáng, công nghệ.

"Thích công nghệ nên tôi quyết định tham khảo xe điện VinFast đầu tiên. VF 5 Plus là lựa chọn phù hợp về cả giá bán và yếu tố kiểu dáng, công nghệ. Thiết kế trẻ trung, cá tính. Tôi thích các màu mới. Nếu mua, tôi chọn màu ghi xám. Sau khi lái thử, tôi thấy chiếc xe này có động cơ khá khỏe so với các xe cùng phân khúc", anh Trường chia sẻ.

Hai tính năng công nghệ mà vị khách hàng này đánh giá cao sau khi trải nghiệm thử xe là cảm biến áp suất lốp và hệ thống cảnh báo điểm mù. Tầm nhìn cao, góc nhìn thoáng cùng kích thước nhỏ gọn của xe cũng giúp anh Trường cảm thấy yên tâm hơn khi lái xe trong phố.

Cơ hội trải nghiệm VF 5 Plus tại các sự kiện đã thuyết phục nhiều khách hàng "chốt" đơn.

Sau buổi lái thử anh Trường bị VF 5 Plus thuyết phục và có thể sớm mua mẫu xe điện này ngay trong thời gian tới.