Lạc Hồng 800S và 900S có kích thước tương đương các mẫu xe nào?

Hãng xe Việt Nam chính thức giới thiệu đến người dùng trong nước thương hiệu xe siêu sang với tên Lạc Hồng. Theo đó, sau 900LX, Lạc Hồng có thêm hai mẫu xe mới là dòng SUV 800S và sedan 900S.

Cũng theo chia sẻ của hãng xe Việt, hai mẫu xe mới có thiết kế và chất lượng sánh ngang với các mẫu xe siêu sang đẳng cấp toàn cầu. Với những thông tin ban đầu được VinFast công bố, cùng tìm hiểu xem Lạc Hồng 800S và 900S có kích thước tương đương với mẫu xe nào.

Thông tin ban đầu về chiếc SUV Lạc Hồng 800S (Ảnh chụp màn hình).

Trang mạng xã hội của VinFast có đăng tải một số thông tin ban đầu về chiếc SUV 800S, như hiệu năng, số lượng chỗ ngồi cũng như chiều dài trục cơ sở. Cụ thể, dòng SUV của Lạc Hồng có chiều dài cơ sở 3.175mm và được bố trí 5 chỗ ngồi.

Với thông số trên, Lạc Hồng 800S có chiều dài trục cơ sở nhỉnh hơn đôi chút so với mẫu SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS 600 (chiều dài cơ sở 3.135mm).

Hình ảnh xem trước của Lạc Hồng 800S (Ảnh: VinFast).

Hãng xe Việt chưa công bố các số đo khác của mẫu 800S. Kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Maybach GLS 600 lần lượt là 5.208 x 1.999 x 1.838mm, với 4 chỗ ngồi. Số đo chiều dài cơ sở của chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan khoảng 3.300mm.

Trong khi đó, dòng sedan hạng sang Lạc Hồng 900S có chiều dài cơ sở 3.400mm, theo công bố của VinFast. Thông số này nhỉnh hơn đôi chút so với dòng sedan Mercedes-Maybach S680 (chiều dài cơ sở ở mức 3.395mm).

Mẫu sedan hạng sang đến từ Đức có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.468 x 1.920 x 1.580mm. Trong khi đó, số đo chiều dài cơ sở của chiếc sedan Rolls-Royce Phantom VIII EWB (trục cơ sở kéo dài) là 3.772mm.

Thông số kỹ thuật của Lạc Hồng 900S (Ảnh chụp màn hình).

Với những thông số hiếm hoi được VinFast công bố trong sáng 3/3, người dùng tại thị trường Việt Nam có thể phần nào mường tượng được kích thước tổng thể của 2 dòng xe mới đến từ thương hiệu Lạc Hồng.

Cũng theo VinFast, điểm chung của hai mẫu xe này nằm ở ngôn ngữ thiết kế nhất quán với nhiều chi tiết biểu tượng, như mặt ca-lăng là những thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt, logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc, các hoa văn trên trống đồng, hình ảnh ruộng bậc thang…

Dòng sedan Lạc Hồng 900S (Ảnh: VinFast).

Không gian bên trong xe được tạo điểm nhấn từ những vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng. Đặc biệt, dòng sedan 900S sẽ có phiên bản được trang bị vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách phía sau.

Theo VinFast, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027. Hiện tại, Lạc Hồng 900LX được các đại lý nhận cọc với mức giá 5 tỷ đồng. Do đó, 800S và 900S nhiều khả năng sẽ nằm dưới mức giá này.