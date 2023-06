Kia Sonet bán gấp đôi Raize trong tháng 5, VinFast VF 5 mở rộng thị phần

Ngược xu thế sụt giảm của toàn thị trường, phân khúc SUV đô thị cỡ A tháng 5 lại tăng trưởng nhẹ. Trong đó, Kia Sonet tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất nhóm xe này với 866 chiếc được giao tới tay khách Việt, tăng tới 43% so với tháng trước đó.

Kết quả trên giúp Kia Sonet củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc A-SUV, đồng thời đứng ở vị trí thứ 9 trong loạt xe bán chạy nhất Việt Nam.

Có được thành công này là do Kia Sonet được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi lên tới 50 triệu đồng ở tháng 5 vừa qua (Ảnh: THACO).

Đứng thứ 2 phân khúc vẫn là Toyota Raize. Đây là sản phẩm duy nhất trong nhóm A-SUV ghi nhận doanh số sụt giảm với mức 13%, chỉ đạt 441 xe.

Toyota Raize vốn có lợi thế giá rẻ hơn Kia Sonet nhưng vì là sản phẩm nhập khẩu nên nguồn cung phụ thuộc. Một yếu tố khác là mẫu xe Nhật Bản này ít có chương trình khuyến mại, giảm sức cạnh tranh với đối thủ.

Toyota Raize từng bán vượt Kia Sonet ở 2 tháng đầu năm 2023 nhưng mẫu xe đến từ Hàn Quốc đã nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu (Ảnh: TVN).

VinFast VF 5 Plus vẫn xếp cuối phân khúc ở tháng 5 nhưng mẫu xe này lại gây chú ý nhờ sự tăng trưởng. Cụ thể, có tới 332 chiếc VF 5 Plus được bàn giao tới người dùng, tăng gấp 9 lần so với tháng 4.

Xe có giá bán thấp nhất phân khúc, niêm yết ở mức 458 triệu đồng (không kèm pin) và 538 triệu đồng (có pin). Không chỉ vậy, VF 5 Plus cũng là sản phẩm có nhiều công nghệ nhất phân khúc nhờ được trang bị gói hỗ trợ người lái nâng cao ADAS.

Thực tế, VinFast VF 5 Plus có tới hàng nghìn đơn đặt hàng nhưng tiến độ giao xe chưa cao. Nếu cải thiện được, mẫu xe này có cơ hội đổi thứ hạng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuối tháng 5, Thaco đã điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của Kia Sonet, giảm 35-45 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm 1.5 Deluxe 554.000.000 519.000.000 35.000.000 1.5 Luxury 584.000.000 549.000.000 35.000.000 1.5 Premium 624.000.000 579.000.000 45.000.000

Chi tiết giá bán mới của Kia Sonet (Đơn vị: Đồng).

Sau khi điều chỉnh, giá khởi điểm của Kia Sonet đã thấp hơn nhiều so với Toyota Raize (552 triệu đồng) và thấp hơn giá bản kèm pin của VinFast VF 5 Plus. Kể cả ở bản Luxury tầm trung, Sonet vẫn có thể cạnh tranh cùng VF 5 Plus.