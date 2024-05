Kia chính thức giới thiệu tân binh EV3, có cả bản GT thể thao

Hiện chưa có thông tin về việc mẫu SUV điện này có được bán ở các thị trường châu Á khác ngoài Hàn Quốc hay không.

Phiên bản sản xuất thực tế của Kia EV3 trông khá giống chiếc concept ra mắt hồi năm ngoái, với phong cách hiện đại xuất hiện lần đầu tiên trên mẫu EV9. Bản sản xuất thực tế được "hạ tông", với cụm đèn LED có chút thay đổi, cản sốc được làm mới, gương cửa truyền thống và cột A, B... to bản hơn.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Kia cũng đã giới thiệu hình ảnh bản GT-Line tính năng vận hành cao hơn. Về hình thức, bản GT có cản sốc thể thao hơn và bộ vành hợp kim thiết kế khác.

Kia EV3 có chiều dài 4.300mm, rộng 1.850mm, và cao 1.560mm, với chiều dài cơ sở 2.680mm. So với các sản phẩm khác của Kia, mẫu EV3 dài hơn 105mm so với e-Soul, và ngắn hơn 120mm so với mẫu e-Niro.

Với kích thước này, Kia EV cạnh tranh cùng phân khúc B-SUV với các xe như Peugeot E-2008, Volvo EX30, Mini Aceman, và Smart #1.

Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại, với trang bị công nghệ thường chỉ thấy ở phân khúc lớn hơn, như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin - giải trí 12,3 inch, và một màn hình cảm ứng 5 inch chỉ để điều chỉnh điều hòa, nằm giữa hai màn hình lớn. Hầu hết các nút vật lý được đưa lên vô lăng, chỉ còn lại một vài nút ở trên táp-lô.

Khu vực yên ngựa giữa hai ghế trước có các khoang chứa đồ rất thiết thực, cùng thiết kế bàn trượt dùng được khi xe dừng lại. Ghế trước có tính năng ngả lưng thấp xuống như giường.

Mẫu SUV điện này chở được 5 người, có cốp sau dung tích 460 lít và cốp trước 25 lít. Kia cho biết hãng sử dụng các loại vật liệu bền vững để bọc nội thất, như vải và nhựa tái chế (PET).

Sử dụng nền tảng khung gầm E-GMP, với cấu hình điện 400V, Kia EV3 trước mắt chỉ có bản sử dụng một mô-tơ điện, đi cùng với hai lựa chọn pin. Bản tiêu chuẩn dùng pin 58,3kWh, còn bản Long Range dùng cụm pin 81,4kWh.

Dự kiến bản Long Range có khả năng di chuyển 600km sau mỗi lần sạc, theo tiêu chuẩn WLTP. Nếu dùng sạc nhanh, cụm pin lớn hơn có thể sạc từ mức 10% lên 80% chỉ trong 31 phút (với công suất sạc 128kW).

Mô-tơ điện duy nhất cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 283Nm. Kia cho biết xe EV3 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 170km/h. Trong tương lai, danh mục sản phẩm sẽ được mở rộng, với thêm mẫu EV3 GT tập trung vào tính năng vận hành.

Kia EV3 sẽ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 7 tới, sau đó là tại châu Âu và Anh ngay trong năm nay. Hãng cũng đã xác nhận sẽ bán mẫu EV3 ở thị trường Bắc Mỹ, dự kiến vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, với giá từ khoảng 30.000 USD đến 35.000 USD.

Một số hình ảnh chi tiết của mẫu Kia EV bản tiêu chuẩn và bản GT:

(Ảnh: Kia)