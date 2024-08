Khung gầm xe Volvo từ thép boron - "tấm khiên" bảo vệ khi xảy ra va chạm

Các dòng xe Volvo được phát triển với hai thành phần chính trong khung xe: cấu trúc hấp thụ xung lực và cấu trúc lồng an toàn. Các khu vực chịu tác động được chế tạo từ nhôm như thanh dầm cản trước, khung treo động cơ sẽ chịu nén để hấp thụ xung lực. Các thanh nhôm gia cường ở hai bên hông khoang động cơ cũng được thiết kế để có thể chịu được lực ép lớn khi va chạm xảy ra nhằm giảm thiểu tối đa lực tác động về phía hành khách.

Đối với khu vực lồng an toàn cấu tạo từ thép boron siêu cứng được gia công ở nhiệt độ lên đến 900⁰C để đảm bảo sự an toàn hành khách. Như trong tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây mùng 7 Tết, phần khung thép boron của xe Volvo đã ôm cả gia đình anh Thành Nhân an toàn khỏi cú thúc của hàng chục tấn kim loại di chuyển phía sau.

Anh Thành Nhân cho hay: "Tôi đã tìm hiểu và biết rằng khung xe của Volvo an toàn, mặc dù không rõ thép boron cứng tới mức nào, nhưng tới cỡ này thì đúng là chỉ qua biến cố mới thấm thía", đó chính là chiếc ôm của lồng an toàn, của thép boron, của những giá trị mà Volvo tạo ra trên chiếc xe của mình.

Cấu trúc lồng an toàn trên Volvo S60 đã cứu gia đình 4 người trong tai nạn mùng 7 Tết.

Phần đáng chú ý trong cấu trúc lồng an toàn của Volvo là khung gầm liền khối (unibody). Với cấu trúc này, phần xung lực hấp thụ sẽ được phân tán đều hơn so với khung gầm rời (body on frame) vốn đã có mặt từ rất lâu trên thị trường ô tô.

Bên cạnh đó, vật liệu thép chịu lực cao được kéo dài từ cột A, cột B đến cả trần xe nhằm bảo vệ tối đa ngay cả khi xe bị lật hoặc có va chạm mạnh từ bên hông. Thiết kế được chứng minh qua việc chủ xe Volvo đã an toàn trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ, TPHCM hôm 15/8 vừa qua.

Với việc sử dụng thép baron là thành phần chính trong khung xe, các xe Volvo đáp ứng tất cả tiêu chuẩn an toàn, giúp bảo vệ an toàn cho hành khách sử dụng xe.

