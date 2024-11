Khám phá Mazda2 và Mazda CX-3 với giá hấp dẫn từ 408 triệu đồng

Sử dụng ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới, với xu hướng "Less is more", tinh giản nhưng hiện đại, không gian trên xe Mazda2 và Mazda CX-3 được thiết kế đối xứng và hướng về người dùng với các chi tiết được bố trí khoa học. Bộ đôi này có góc A nhỏ, mang đến tầm nhìn thoáng, hạn chế điểm mù, tạo cảm giác an tâm cho người lái.

Mazda2 thu hút khách hàng yêu thích sự năng động và cá tính.

Ngoài ra, Mazda2 và Mazda CX-3 có kích thước nhỏ gọn, linh hoạt và dễ dàng di chuyển trong đô thị. Đây cũng là bộ đôi sở hữu đa dạng phiên bản, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Mazda2 và Mazda CX-3 tạo được sức hút trên thị trường ô tô không chỉ nhờ các tiêu chuẩn an toàn vượt trội, mà còn phù hợp với thực tế vận hành tại Việt Nam. Bộ đôi được trang bị công nghệ SkyActiv, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp cùng hệ thống truyền động linh hoạt. Động cơ này giúp xe vận hành mạnh mẽ, đồng thời giảm lượng khí thải ra môi trường.

Mazda CX-3 cuốn hút với vẻ đẹp tinh giản hiện đại.

Đây cũng là hai mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị tính năng đèn tự động bật tắt; tự động điều chỉnh góc chiếu và tự động chuyển đổi xa, gần trên các phiên bản cao cấp.

Ngoài ra, Mazda2 còn trang bị các tính năng an toàn cao cấp như cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus giúp xe vận hành ổn định và có độ cân bằng tốt hơn khi vào cua, thoát cua, chuyển làn cũng như chạy tốc độ cao. Màn hình HUD trên kính cũng giúp việc quan sát và kiểm soát tốc độ dễ dàng.

Mazda CX-3 là xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị.

Trong khi đó, Mazda CX-3 sở hữu thiết kế SUV với khung gầm chắc chắn cùng hệ thống treo được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, an toàn. Đây cũng là số ít xe trong phân khúc trang bị phanh tay điện tử đảm bảo an toàn khi dừng, đỗ xe và chế độ lái Sport mang đến trải nghiệm lái thể thao.

Mazda CX-3 còn mang đến sự an tâm cho người sử dụng với các tính năng an toàn cao cấp như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố SCBS -F/R; cảnh báo tập trung DAA…

Mazda2 có giá bán dễ tiếp cận, chỉ từ 408 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm từ 408 triệu đồng cùng ưu đãi giá tương đương 50% lệ phí trước bạ, đây là cơ hội tốt nhất trong năm để khách hàng có thể sở hữu các mẫu xe Mazda2 và Mazda CX-3. Hơn nữa, hai mẫu xe này còn được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km tại hơn 100 điểm bán hàng trên toàn quốc, mang đến sự an tâm và thuận tiện cho khách hàng.