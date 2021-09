Khám phá Aston Martin DB5 phiên bản "No Time To Die" của James Bond

Dân trí Aston Martin hợp tác với The Little Car Company cho ra mắt DB5 phiên bản đặc biệt No Time To Die, sản xuất giới hạn 125 chiếc và được trang bị nhiều tiện ích "gián điệp" như trong phim cùng tên.

Chiếc Aston Martin DB5 phiên bản No Time To Die. Mẫu xe có tên chính thức là DB5 Junior, hay còn được gọi là DB5 No Time To Die Edition, là bản rút gọn có kích thước bằng 2/3 so với DB5. Chiếc xe mang phong cách Bond-car cổ điển, trang bị động cơ điện có khả năng di chuyển trên quãng đường 130 km và đạt tốc độ tới 72,5 km/h. Ống xả đuôi xe có thể tạo ra khói nhân tạo. Chiếc DB5 phiên bản đặc biệt sử dụng lò xo cuộn với bộ giảm chấn Bilstein hỗ trợ thêm sức mạnh, trong khi bộ phanh đĩa Brembo có khả năng tái tạo năng lượng để nạp lại vào nguồn pin khi phanh. Các thành phần như đồng hồ đo nhiên liệu, báo mức sạc pin được thay đổi mang hướng hiện đại. Ngoại thất xe No Time To Die Edition sở hữu màu sơn Silver Birch cổ điển. Nội thất được trang bị vô lăng tháo lắp nhanh, trên xe còn bổ sung bộ nhạc cụ Smiths và huy hiệu được đánh số riêng cho mỗi chiếc. Aston Martin DB5 Junior được sản xuất giới hạn 125 chiếc. Để phát triển các trang bị tiện ích phức tạp ở dạng thu nhỏ như chiếc DB5 xuất hiện trong bộ phim của James Bond, The Little Car Company đã tham khảo ý kiến của nhân vật làm việc trong bộ phim No Time To Die và đưa ra thiết kế tối ưu. Biển số chiếc DB5 Junior sử dụng màn hình kỹ thuật số. Mô phỏng chiếc xe trong phim, DB5 Junior phiên bản đặc biệt có thể nhả ra màn khói trong một cuộc "chạy trốn." Đây là loại khói an toàn đặc biệt, được lưu trữ trong thùng t nhiên liệu và xả ra ngoài thông qua ống xả phía sau mang lại cảm giác thú vị cho chủ sở hữu. Ấn tượng hơn chính là đèn pha phía trước có thể hạ thấp xuống và biến thành hai khẩu súng Gatling được mô phỏng tạo ra các vụ nổ và nhấp nháy kiểu nòng giả. Ngoài ra, Aston Martin DB5 Junior có biển số xe sử dụng một màn hình kỹ thuật giúp số giúp chiếc xe có thể thay đổi biển dễ dàng. Tất cả các trang bị trên hoạt động thông qua một điều khiển riêng lẻ hoặc trong bảng điều khiển công tắc được đặt trong khoang nội thất. Bảng điều khiển các trang bị mô phỏng trên xe. Phiên bản đặc biệt DB5 Junior dù không hợp pháp nhưng chiếc xe vẫn được hưởng một số đặc quyền để có thể di chuyển trên đường. Khách hàng sẽ được tự động trở thành thành viên của câu lạc bộ "Chủ sở hữu Aston Martin" khi mua xe, cho phép tham gia vào các sự kiện lái xe độc quyền hoặc trên đường đua. Aston Martin DB5 No Time To Die Edition được sản xuất giới hạn 125 chiếc và là món đồ quý giá của các nhà sưu tập xe cổ trong tương lai. Giá bán phiên bản này khoảng 123.000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng). Đoàn Trung Nam

theo Motortrend