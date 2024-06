Khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục nhận ưu đãi trong tháng 6

Giá bán ưu đãi và khuyến mại của Veloz Cross và Avanza Premio

Những chiếc xe đa dụng với 7 chỗ ngồi đang là mục tiêu được nhiều khách hàng Việt nhắm tới trong vài năm trở lại đây. Có đến 10 lựa chọn ở phân khúc MPV, khách hàng thoải mái tìm cho mình một chiếc xe phù hợp.

Trong đó, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio là 2 đối thủ nặng ký trong phân khúc xe gia đình. Trong khi Veloz Cross được hãng Nhật đầu tư mạnh từ thiết kế, trang bị đến sự an toàn, nhắm đến khách hàng ở tầm tài chính trên 600 triệu đồng, Avanza Premio lại là lựa chọn hợp lý trong tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Toyota áp dụng ưu đãi cho khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio.

Trong bối cảnh cạnh tranh, Toyota Việt Nam tiếp tục gia tăng lợi thế cho 2 mẫu xe này bằng chương trình khuyến mại. Khi mua xe và hoàn tất thủ tục từ nay đến hết ngày 30/6, khách hàng sẽ được lựa chọn một trong 2 gói khuyến mại là 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng hoặc lãi suất ưu đãi 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Chính sách lãi suất vay là cơ hội để các khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận 2 mẫu xe 7 chỗ ngồi này. Trong khi đó, quà tặng bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng được xem là cách hãng Nhật tri ân và mang lại niềm vui cho người dùng khi lựa chọn Veloz Cross hoặc Avanza Premio.

Từ đầu tháng 3, Veloz Cross áp dụng giá bán mới, giảm từ 20 đến 38 triệu đồng. 638 triệu đồng để sở hữu bản CVT và 660 triệu đồng để sở hữu phiên bản CVT-Top, là mức giá "dễ chịu" giúp gia tăng lợi thế của Veloz Cross ở phân khúc B-MPV.

Ngoài ra, khách hàng có thể yên tâm sử dụng xe với chương trình bảo hành mở rộng áp dụng cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio lên tới 5 năm hoặc 150.000 km.

Veloz Cross và Avanza Premio - một chiếc xe cho cả gia đình

Lựa chọn lý tưởng cho gia đình với 7 chỗ ngồi rộng rãi.

Toyota đã khéo léo từ ý đồ thiết kế đến trang bị tiện nghi và an toàn để mang đến những chiếc xe biến hóa đa dạng theo đúng nghĩa đa dụng, phục vụ nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình.

Veloz Cross và Avanza Premio có thể đáp ứng những chuyến đi hội tụ đầy đủ thành viên trong gia đình với việc bố trí 7 chỗ ngồi rộng rãi ngay cả ở hàng ghế thứ 3. Với chiều dài cơ sở 2.750mm, khoảng cách giữa 2 hàng ghế đầu lên đến 980mm, hàng ghế giữa còn có thể trượt 240mm tạo sự thoải mái cho người ngồi ở hàng ghế cuối.

Không chỉ duỗi chân thoải mái, người dùng còn có thể tận dụng không gian trống bên dưới ghế để chứa đồ. Với một chiếc xe 7 chỗ, khách hàng không còn phải băn khoăn chở nhiều người thì phải bỏ bớt đồ hay cảm giác chật hẹp, khó chịu trong suốt quá trình di chuyển.

Với màn hình giải trí 9inch cùng khả năng kết nối điện thoại thông minh, chuyến đi sẽ không còn nhàm chán khi người lái tập trung lái, các thành viên trong gia đình tận hưởng không gian giải trí lý tưởng.

Bên cạnh đó, Veloz Cross còn có chức năng sạc điện thoại không dây, sử dụng tiện lợi trong quá trình di chuyển. Tại mỗi điểm dừng chân, gập phẳng hàng ghế thứ 2 và thứ 3 sẽ tạo ra một không gian rộng rãi cho các con vui đùa trong xe hay bố mẹ, ông bà nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường tiếp theo.

Trong công việc, khi cần chở nhiều đồ lỉnh kỉnh, việc gập ghế dạng sofa này cũng giúp người dùng chứa được nhiều đồ hơn và vận chuyển thuận tiện hơn.

Các hàng ghế trong xe gập mở linh hoạt.

Hãng xe Nhật đã chăm chút kỹ lưỡng về trang bị an toàn, góp phần mang đến cho gia đình hành trình di chuyển an tâm hơn. Theo đó, Avanza Premio được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi cho đến cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí trên phiên bản CVT.

Ở Veloz Cross, bên cạnh các tính năng tiêu chuẩn, gói trang bị tiên tiến Toyota Safety Sense với 5 tính năng cao cấp giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn an toàn hàng đầu phân khúc.

Không dừng lại ở mục đích sử dụng cho gia đình, Veloz Cross và Avanza Premio còn phù hợp cho những chuyến công tác, gặp gỡ khách hàng, đi làm việc thường ngày bởi thiết kế cá tính và hiện đại, "thoát mác" xe dịch vụ, khả năng di chuyển mượt mà, linh hoạt trên nhiều cung đường và tiết kiệm nhiên liệu. Bởi vậy, 2 mẫu xe này được xem là lựa chọn hợp lý cho nhiều mục đích sử dụng.

Cũng trong tháng 6, khi hoàn tất thủ tục thanh toán 100% mua xe Vios (tất cả các phiên bản), khách hàng sẽ được nhận lãi suất ưu đãi 0% cố định trong 6 tháng đầu và khách hàng mua các mẫu xe khác của Toyota cũng sẽ được áp dụng mức lãi suất vay 1,99% cố định trong 6 tháng đầu.