Kế hoạch điện khí hóa của Nissan tại ASEAN sẽ bắt đầu với e-Power

Nissan sẽ có cả xe thuần điện và xe e-Power cho thị trường ASEAN

Ông Isao Sekiguchi - Chủ tịch Nissan Thái Lan và Chủ tịch Nissan ASEAN trong buổi phỏng vấn với đại diện truyền thông khu vực ASEAN (Ảnh: Nissan).

Ông Isao Sekiguchi cho biết, Nissan đang có những kế hoạch cụ thể cho thị trường Việt Nam nói riêng hay thị trường ASEAN nói chung, trong đó e-Power và EV sẽ đại diện cho hai công nghệ trụ cột, kết nối chặt chẽ với nhau hướng đến mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, giảm khí thải, đồng thời mang đến lựa chọn đa dạng cho người sử dụng.

"Nếu các dòng xe điện yêu cầu nhiều hơn về cơ sở hạ tầng, mạng lưới và cả nguồn cung cấp điện thì các mẫu xe với công nghệ e-Power lại có tiềm năng hơn trong thời điểm hiện tại. Với thị trường ASEAN, đây sẽ là lựa chọn phù hợp của Nissan để bắt đầu con đường điện khí hóa", ông cho biết.

e-Power khác biệt so với các công nghệ hybrid quen thuộc

Trước những câu hỏi về khả năng vận hành của xe e-Power so với xe hybrid, đại diện phụ trách R&D của Nissan ASEAN chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng việc đánh giá ưu điểm của các hệ truyền động sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu khách hàng và mức độ tiếp nhận của các thị trường. Hệ thống hybrid song song sẽ đòi hỏi một kết cấu phức tạp hơn, các bánh xe được dẫn động bằng cả motor điện và động cơ xăng. Vì vậy, hệ thống hybrid song song sẽ đòi hỏi trọng lượng lớn hơn hoặc chi phí đắt hơn tùy thuộc vào cách bạn đánh giá".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống nằm ở trải nghiệm vận hành, với hệ thống hybrid song song - là hệ thống hybrid phổ biến được sử dụng hiện nay, người dùng vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ ở một số dải tốc độ, nhưng với e-Power, các mẫu xe sẽ vận hành tương tự như xe điện, bánh xe được dẫn động bằng duy nhất động cơ điện toàn thời gian. Do đó, xe cho khả năng tăng tốc nhanh, mượt mà, yên tĩnh và khả năng tái tạo năng lượng cao.

Bên cạnh đó, ông Norinaga Sato - Phó chủ tịch phụ trách R&D Nissan ASEAN cũng chia sẻ một nghiên cứu của Nissan về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên các mẫu xe e-Power.

Biểu đồ trên được tổng hợp từ các nghiên cứu và đánh giá của Nissan, thể hiện tần suất hoạt động của động cơ đốt trong của các loại xe e-Power, hybrid thông thường và ICE (Ảnh: Nissan).

Có thể thấy, do động cơ đốt trong của công nghệ e-Power (hình cầu màu đỏ) không chịu trách nhiệm truyền động trực tiếp đến bánh xe nên chủ yếu hoạt động trong dải tốc độ vòng tua tối ưu (vùng xanh dương). Thời gian động cơ hoạt động trong khu vực dải vòng tua tối ưu càng nhiều, hiệu suất sử dụng nhiên liệu càng cao. Như vậy có thể thấy công nghệ e-Power cho hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao từ đó mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu trong quá trình sử dụng

Tiềm năng lớn từ pin thể rắn

Cũng trong khuôn khổ buổi phỏng vấn, ông Sekiguchi đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến kế hoạch thương mại hóa pin thể rắn của Nissan vào năm 2028. "Sự phát triển của công nghệ pin thể rắn sẽ còn mở ra nhiều lựa chọn về sản phẩm, bao gồm cả khả năng cho các mẫu xe thương mại chạy điện hay các mẫu xe thương mại e-Power", ông Sekiguchi nói.

Đại diện Nissan cho biết, các ưu điểm của pin thể rắn vượt trội khá nhiều so với pin lithium-ion hiện tại. Đầu tiên, mật độ năng lượng của chúng cao gấp đôi so với pin lithium-ion, tổng trọng lượng pin giảm, cho phép hoạt động tối ưu hơn dưới nhiệt độ cao và hiệu suất sạc tăng cường đáng kể. Đồng nghĩa, pin thể rắn sẽ giúp kéo dài quãng đường di chuyển cho một lần sạc và giảm thời gian chờ sạc so với pin lithium-ion.

Công nghệ pin thể rắn sẽ góp phần thay đổi tương lai xe điện (Ảnh: Nissan).

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2023

Theo kết quả tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2023, doanh thu hợp nhất của Nissan trong nửa đầu năm tài khóa 2023 là 6,06 nghìn tỷ yên, tăng 1,4 nghìn tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận hoạt động của Nissan tăng từ 156,6 tỷ yên lên 336,7 tỷ yên trong 6 tháng qua, cao hơn gấp đôi so với nửa đầu năm tài chính 2022. Doanh số bán hàng của hãng xe này trên toàn cầu trong nửa đầu năm tài chính 2023 cũng tăng 3,3%, lên mức 1,62 triệu chiếc. Thị trường ghi nhận các tín hiệu tích cực cho Nissan là Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2023 của Nissan ghi nhận các con số tích cực (Ảnh: Nissan).

"Chúng tôi đã có những kế hoạch rõ ràng và đó là lời hứa từ Nissan. Điều đó sẽ được thể hiện qua kế hoạch trung hạn mà chúng tôi vô cùng hào hứng được chia sẻ vào mùa xuân năm sau", ông Isao Sekiguchi khẳng định.