Jeep Wrangler Willys - huyền thoại sống lại!

Dân trí Năm 1940, Jeep Willys Quad đã mở ra một kỷ nguyên về dòng xe quân sự dã ngoại và ngày nay, phiên bản tiền nhiệm Jeep Wrangler Willys đã được nâng cấp để tỏa sáng trong phân khúc xe địa hình với kiểu dáng hiện đại tạo ra sự khác biệt.

Một di sản của những anh hùng thời chiến

Trong bối cảnh Thế Chiến Thứ 2, chiếc xe Jeep đầu tiên đã được chế tạo dưới yêu cầu của Quân đội Mỹ về một dòng xe trinh sát hạng nhẹ 1/4 tấn, phù hợp với các thông số kỹ thuật của Quân đội. Dưới sự nhào nặn của 3 hãng sản xuất ô tô lúc bấy giờ là Bantam, Willys và Ford, họ đã cùng nhau tạo ra mẫu cho loại xe mà cả thế giới đều biết đến với tên gọi "xe Jeep".

Phiên bản Jeep đầu tiên với tên gọi Willys Quad.

Trải qua các cuộc thử nghiệm, nâng cấp và cố gắng giảm tải trọng xe xuống mức thấp nhất có thể, những chiếc Willys MB đầu tiên chính thức được sản xuất và đưa vào sử dụng phục vụ cho chiến tranh vào năm 1941. Dòng xe này được xem như một biểu tượng lịch sử khi tinh thần của nó được hun đúc bởi ngọn lửa chiến đấu và mài dũa bằng sức nóng của các cuộc chiến. Câu chuyện của Jeep, cũng chính là câu chuyện của người sở hữu. Những người sở hữu Jeep đều hiểu rõ rằng "Go Anywhere. Do Anything" đã trở thành một lối sống đối với họ chứ không còn là một khẩu hiệu cho chiến dịch truyền thông nữa.

Thiết kế được giữ lại những nét nguyên bản

Sau những năm tháng lịch sử hào hùng đó, ở thời điểm hiện tại, những dấu ấn mà dòng xe này mang lại vẫn được in sâu trong tâm trí nhiều người dân trên toàn thế giới. Thương hiệu xe Jeep vẫn luôn giữ lại những giá trị lịch sử đó và cải tiến các dòng xe sau này của mình vừa đậm chất truyền thống nhưng vẫn mang theo mình những thiết kế và công nghệ hiện đại nhất, giúp phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng xe ngày nay.

Bản cải tiến với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ lại hình dáng vuông vức truyền thống.

Dòng xe được kế thừa những tinh hoa đó của hãng ngày nay được biết đến với tên gọi Jeep Wrangler Willys với thiết kế 2 cầu huyền thoại cùng các chi tiết ngoại thất gần giống với phiên bản đầu tiên nhất. Ngoài khả năng đi địa hình vượt trội, những giá trị nguyên bản vẫn được hãng giữ lại như hình dáng vuông vức của xe, thiết kế mặt galang, khả năng tháo lắp mui, cửa xe…

Thiết kế mặt galang được giữ lại các nét đặc trưng của dòng xe nguyên bản.

Biểu tượng của khả năng chinh phục địa hình

Đặc biệt không thể không nhắc đến chính là tính kế thừa về khả năng chinh phục địa hình nổi tiếng của dòng xe này. Vượt qua hàng loạt các bài thử thách về khả năng đi địa hình, lội nước, tốc độ, khả năng tải hàng… Jeep xuất sắc nhận được huy hiệu "Trail Rated", một biểu tượng mà dòng xe nào cũng muốn có được.

Jeep Wrangler Willys được trang bị động cơ 2.0L Turbo với công suất tối đa 270 mã lực tại 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 400 Nm tại 3.000 vòng/phút cùng với hộp số tự động 8 cấp, Jeep Wrangler Willys có thể đáp ứng được mọi nhu cầu di chuyển của người sử dụng từ trên đường phố thông thường cho đến các cung đường gập ghềnh khó khăn.

Những cải tiến hiện đại khác cho phiên bản Wrangler Willys hiện đại

Ngoài những thiết kế đặc biệt dành cho khả năng off-road như hệ thống khung rời, sway bar điện tử cùng các tính năng hỗ trợ lái an toàn, các chi tiết cải tiến về phần nhìn cũng được hãng chăm chút đầu tư để vừa có thể giữ lại được những nét truyền thống, vừa mang theo hơi thở của sự hiện đại và khả năng thu hút mọi ánh nhìn bằng các chi tiết thiết kế độc đáo.

Jeep Wrangler Willys thu hút mọi ánh nhìn bằng các chi tiết thiết kế độc đáo.

Phần lưới tản nhiệt và đèn pha phía trước của phiên bản này được giữ nguyên màu sơn đen bóng mạnh mẽ, cái tên Willys huyền thoại được dán decal nổi bật ở vị trí mui xe. Phần kính chắn gió phía trước khoang lái có thể dễ dàng gập xuống và phần đèn phía trước được giữ lại thiết kế dáng tròn truyền thống nhưng được nâng cấp sử dụng hệ thống đèn LED hiện đại, hỗ trợ chiếu sáng tối ưu nhất cho mọi điều kiện thời tiết.

Ngày nay, Jeep Wrangler Willys không đơn thuần là một phương tiện để di chuyển mà còn là dòng xe thể hiện phong cách sống của những chủ sở hữu đầy cá tính, với giá trị cốt lõi hãng mang lại trong suốt 80 lịch sử là sự "Tự do, Phiêu lưu, Đam mê và Chân thực". Từ nguồn cảm hứng đó, "tín đồ" off-road đã đưa khái niệm "Go Anywhere - Do Anything" thành một phong cách để tận hưởng cuộc sống. Tại thị trường Việt Nam, Jeep hiện được nhập khẩu, phân phối và bảo hành chính hãng bởi Jeep Vietnam Automobiles với hai dòng xe biểu tượng của hãng là Wrangler và Gladiator.

Trường Thịnh