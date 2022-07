Isuzu mu-X 2022 trình làng tại Việt Nam, giá từ 900 triệu đồng

All New mu-X 2022 có kích thước tổng thể dài - rộng - cao lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.855 mm. Phần đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt được thiết kế gọn gàng với những thanh ngang mạ crom sáng bóng.

Isuzu mu-X có giá bán khởi điểm từ 900 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Mặt ga-lăng được thiết kế với các đường nét đặc trưng, kết hợp cùng sự tương phản của màu sắc, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ hơn so với phiên bản trước đây. Cụm đèn hậu LED - Winglet được thiết kế 3D giúp tạo chiều sâu, tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện từ xa.

Nội thất của xe được bọc da màu da bò. Bảng táp-lô có màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng kết hợp trợ lưng phù hợp cho mọi người.

Vô lăng có thể điều chỉnh 4 hướng, tích hợp cụm phím điều khiển đa chức năng và điều khiển bằng giọng nói. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập cho phép điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với 2 vùng riêng biệt. Cần số thiết kế mới được cải tiến giúp nâng cao trải nghiệm lái xe.

Phiên bản này cũng được nâng cấp công nghệ an toàn chủ động tiên tiến như ADAS với trang bị camera nhận diện vật thể 3D. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ hàng loạt tính năng như hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), hệ thống cảnh báo tiền va chạm (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống phanh đa va chạm (MCB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảm biến áp suất lốp (TPMS) và nhiều trang bị an toàn khác.

Isuzu mu-X 2022 có 4 phiên bản, bao gồm B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4. Mức giá của 4 phiên bản này lần lượt là 900 triệu đồng, 980 triệu đồng, 1,12 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng.