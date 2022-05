Hình ảnh giao thông ấn tượng được một du khách ghi lại tại thành phố Đà Nẵng, cho thấy khoảnh khắc đoàn xe ô tô xếp hàng chờ đèn đỏ một cách kiên nhẫn mà không hề có tình trạng chen lấn hoặc lấn sang làn đường khác.

Đoàn xe ô tô xếp hàng ở làn đường phía trong cùng, nhường các làn phía ngoài cho người đi xe máy. Việc này giúp tình trạng giao thông không bị ùn tắc và lộn xộn.

Một hình ảnh giao thông văn minh tại Đà Nẵng khiến nhiều người thích thú (Video: OFFB).

Bản thân chủ nhân của đoạn clip đã bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến một hình ảnh giao thông đẹp và so sánh với tình trạng giao thông tại các thành phố lớn khác như Hà Nội…

Đoạn clip đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự thích thú về một hình ảnh đẹp, cho thấy ý thức cao của những người tham gia giao thông.

"Một hình ảnh giao thông đẹp, xứng đáng được chia sẻ một cách rộng rãi, để những tài xế khác có thể noi theo. Cứ từ từ, bình tĩnh và di chuyển rồi ai cũng sẽ đến lượt mình, cứ cố gắng chen lên, xen ngang rồi thì chỉ khiến cho giao thông thêm hỗn loạn, lúc đấy thì di chuyển càng khó khăn hơn chứ không giải quyết được vấn đề gì", tài khoản Facebook có tên L.Hiếu bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Tôi đã quá quen với hình ảnh ô tô, xe máy giành đường nhau trên đường, giờ nhìn được hình ảnh văn minh này, diễn ra ngay tại Việt Nam, khiến tôi rất thích. Chỉ cần ai cũng có ý thức khi tham gia giao thông, việc di chuyển trên đường sẽ giảm đi sự căng thẳng rất nhiều", người dùng Facebook có tên V.Minh nhận xét.

Tuy nhiên, một vài ý kiến lại cho rằng chủ nhân của đoạn clip so sánh tình trạng giao thông tại Đà Nẵng với Hà Nội là khá khập khiễng, khi mà mật độ dân số và lượng phương tiện trên đường tại Hà Nội lớn hơn rất nhiều so với Đà Nẵng, do vậy tình trạng giao thông tại Hà Nội hỗn loạn hơn so với Đà Nẵng là điều dễ hiểu.

"Không thể so sánh tình trạng giao thông giữa Hà Nội và Đà Nẵng được. Ở Hà Nội, nhiều lúc muốn di chuyển đúng luật, kiên nhẫn chờ đợi đúng làn thì vẫn sẽ bị những xe khác chen ngang, giành đường. Cái này một phần do số lượng phương tiện tại Hà Nội quá lớn, nếu xếp hàng dài như thế này thì sẽ gây ùn tắc ngay", tài khoản Facebook L.Phong nhận xét.

Dù vậy, đa phần cư dân mạng cho rằng mục đích của đoạn clip là để lan truyền hình ảnh giao thông đẹp và văn minh, chứ không nhằm mục đích so sánh tình trạng giao thông giữa các thành phố với nhau.

"Theo tôi, đoạn clip này không nhằm lên án tình trạng giao thông hay ý thức giao thông tại Hà Nội, mà chỉ là một hình ảnh đẹp, văn minh cần được quảng bá để mọi người được biết và noi theo. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức khi tham gia giao thông của mỗi người; nếu ai cũng biết nhường nhịn nhau trên đường thì tình trạng giao thông sẽ được cải thiện rất nhiều", người dùng Facebook có tên N.Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng rất có thể đoạn đường này có lắp camera phạt nguội hoặc phía trước có lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ xử phạt hành vi đi sai làn đường, điều này bắt buộc các tài xế phải di chuyển đúng làn của mình. Tuy nhiên, không ít người cho rằng dù vì lý do gì thì điều này cũng đã phát huy tác dụng để giúp cải thiện tình trạng giao thông.

"Nếu quả thực đoạn đường này có camera giám sát để phạt nguội thì cho thấy nếu luật pháp xử lý nghiêm minh và chặt chẽ sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nếu không họ phải chấp nhận chịu phạt cho hành vi sai trái của mình", bình luận của tài khoản Facebook T.Anh và nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng.