Giảm thiểu tai nạn giao thông với công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới - Mobileye630

Sau hơn 3 năm hoạt động, Thiên Minh Autosafety - nhà phân phối công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Mobileye Israel, Movon Korea, AOD, Keakky, XFD, Dr.Door, CQY,… Đã có rất nhiều sản phẩm tạo nên thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, trong đó nổi bật có thể kể đến hệ thống Camera 360 Safeview, cảnh báo điểm mù BSM-01M, đề nổ từ xa Digital Carkey, cốp điện Dr.Door, cửa hít, cảm biến đỗ Dashboard Sensor… và đặc biệt là hệ thống cảnh báo tiền va chạm Mobileye630.

"Hệ thống cảnh báo tiền va chạm Mobileye 630" - sản phẩm công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn cao cấp, được ThienMinh Autosafety phân phối độc quyền, chính hãng từ sự hợp tác giữa công ty phát triển công nghệ an toàn cho xe hơi hàng đầu thế giới Mobileye Israel (Intel) và ThienMinh Autosafety. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 70 triệu phương tiện trên toàn cầu được trang bị công nghệ của Mobileye (theo số liệu thống kê từ Mobileye-Intel) và tại Việt Nam đã có hàng ngàn xe ô tô trang bị công nghệ này (theo số liệu thống kê từ nhà phân phối ThienMinh Autosafety) - những con số rất ấn tượng về lượng người sử dụng cho thấy Mobileye630 là sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy, điều này đã được những người đã sử dụng thừa nhận.

Hình ảnh sản phẩm Mobileye630

Mobileye 630 hoạt động như một "con mắt thứ 3" bổ sung trên đường để cảnh báo người lái xe nếu sắp xảy ra va chạm, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm trên thị trường khi cảnh báo không chỉ dựa theo khoảng cách giữa 2 xe, mà dựa trên cả tốc độ thực tế của xe (không phải hệ thống GPS sẽ có độ trễ) từ tín hiệu Controller area network (CAN bus) để tính toán chi tiết thời gian xử lý an toàn của tài xế, chính xác tới 0.1 giây.

Đặc biệt ở hệ thống này, người sử dụng xe sẽ không còn phải bận tâm về việc "cảnh báo thừa, kêu nhiều" gây mất tập trung, ức chế khi lái xe như những sản phẩm khác trên thị trường. Các tính năng của Mobileye630 được kích hoạt theo dải tốc độ của xe, và Camera sensor với chip xử lý thông minh EQ2 "đọc" tình huống giao thông để đưa ra cảnh báo chuẩn, kịp thời, không gây thừa, phiền nhiễu cho người lái xe. Những tính năng cảnh báo an toàn của hệ thống này giúp lái xe tránh được hầu hết các tình huống nguy hiểm trên đường, mà còn giúp lái xe cải thiện tích cực hành vi lái xe của họ.

Tính năng "Cảnh báo va chạm phía trước"

Hệ thống Mobileye liên tục soi quét khu vực phía trước đầu xe của bạn nhằm phát hiện tất cả các loại phương tiện trên đường.

Các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh sẽ được kích hoạt sớm đến 2,7 giây trước khi vụ va chạm có nguy cơ xảy ra khi xe đang lưu thông trong thành phố cũng như trên đường cao tốc.

Trường hợp giao thông đông đúc, tắc đường, hệ thống tính toán và chỉ đưa cảnh báo trong trường hợp thực sự có nguy cơ xảy ra va chạm. Điều này giúp tài xế không bị phân tâm, mất tập trung, căng thẳng khi lái xe và là đặc tính ưu việt của công nghệ Mobileye, khác biệt hoàn toàn các sản phẩm khác trên thị trường.

Tính năng "Cảnh báo đâm va với người đi bộ, xe đạp"

Tính năng này thể hiện tính nhân văn của sản phẩm, khi mà đối tượng dễ tổn thương, hay tổn thương nặng nếu xảy ra va chạm là người đi bộ, xe đạp. Báo động cho tài xế về nguy cơ sắp xảy ra đâm va với người đi bộ hoặc xe đạp.

Hệ thống Mobileye nhận diện người đi bộ và đi xe đạp vào ban ngày và có thể xác định liệu nguy cơ đâm va với họ có hiện hữu hay không.

Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo sớm đến 2 giây để bạn có thể kịp thời đạp phanh và tránh được vụ va chạm.

Tính năng "Giám sát khoảng cách với phương tiện phía trước"

Hệ thống Mobileye liên tục giám sát khoảng cách, được tính bằng giây, giữa đầu xe của bạn và đuôi xe di chuyển phía trước và đưa ra những cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh khi khoảng cách tương đối này trở nên không an toàn.

Thời gian này có thể sớm đến 2.5 giây, phạm vi thời gian đưa ra cảnh báo có thể được hiệu chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng rất dễ dàng thao tác, đây cũng là đặc tính ưu việt của sản phẩm, khiến nó trở nên hữu ích thực tế và cực kì an toàn.

Tính năng "Nhận diện biển báo và cảnh báo giới hạn tốc độ"

Với tính năng này, đảm bảo các chiến sĩ Cảnh sát giao thông sẽ không mất thời gian lập ticket cho Bạn, vì Bạn luôn luôn được nhắc nhở về tốc độ khi nhập làn đường mới. Hệ thống sẽ quét được hầu hết các biển báo thực được cắm trên đường Giới hạn tốc độ, hết giới hạn tốc độ, Cấm vượt, hết cấm vượt, làn đường ô tô...

Chương trình khuyến mại đặc biệt - tri ân khách hàng

Nhằm mục đích tri ân khách hàng đã tin tưởng trang bị, sử dụng các sản phẩm của Thiên Minh Autosafety trong thời gian qua cũng như chung tay hỗ trợ quý khách hàng đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Thiên Minh Autosafety triển khai chương trình "Khuyến mại đặc biệt - tri ân khách hàng". ThienMinh Autosafety tặng quà tri ân khách hàng cũ và hỗ trợ khách hàng mới khi mua một trong các sản phẩm (Camera 360 Safeview, đề nổ từ xa Digital Carkey, cảnh báo điểm mù BSM, cửa hít, cốp điện, cảm biến đỗ Dashboard Sensor) sẽ được nhận ngay Voucher trị giá 1.500.000 đồng áp dụng dành riêng cho sản phẩm "Hệ thống cảnh báo tiền va chạm hàng đầu Thế giới Mobileye 630".

Chương trình áp dụng tại tất cả hệ thống kênh phân phối của ThienMinh Autosafety trên toàn quốc, thời gian từ ngày 10/6 đến hết ngày 31/8/2021.

