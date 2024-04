Gia tăng lợi thế, liệu Toyota Veloz Cross còn bứt phá hơn nữa?

Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua xe giảm sút khiến thị trường ô tô Việt Nam ảm đạm. Tình hình kinh doanh của Toyota đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau khi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố doanh số bán hàng các hãng tháng 2/2024.

Nhưng chỉ sau 1 tháng, doanh số hãng Nhật đã có sự tăng trưởng trở lại. Tổng kết tháng 3/2024, Toyota có tên trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam với doanh số 3.865 xe. Doanh số các mẫu xe của Toyota cũng cải thiện rõ rệt so với tháng 2.

Ở phân khúc xe gia đình BMPV, Veloz Cross vẫn là một trong các mẫu xe bán chạy nhất. Tháng 3, Toyota đã giao thành công 569 xe tới tay người dùng, tăng gần gấp 4 lần so với tháng trước đó, nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Vậy đâu là những yếu tố giúp Veloz Cross bứt phá doanh số?

Giảm giá bán - kích cầu thị trường

Đánh giá tình hình kinh tế khó khăn chung và thị trường xe năm 2024, từ đầu năm 2024, hãng Nhật đã công bố giá bán mới của một số mẫu xe chiến lược. Sau Raize, Yaris Cross và Fortuner, từ đầu tháng 3, Toyota tiếp tục giảm 21 - 47 triệu đồng với Vios và giảm từ 20 - 38 triệu đồng với Veloz Cross. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hầu hết các mẫu xe của Toyota đều có mức tăng trưởng dương trong tháng 3/2024.

Từ tháng 3, Veloz Cross giảm giá bán lên đến 38 triệu đồng.

Theo đó, Veloz Cross bản CVT giảm 20 triệu đồng, còn 638 triệu đồng, Veloz Cross bản CVT-Top giảm 38 triệu đồng, xuống 660 triệu đồng. Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này đã chạm ngưỡng một số mẫu xe ở phân khúc B-sedan. Vì vậy, việc sở hữu chiếc xe 7 chỗ gầm cao, đa dụng được xem là giải pháp tối ưu cho nhiều người dùng lựa chọn.

Anh Phạm Sơn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi nhận Veloz Cross hồi cuối tháng 3 vừa rồi với tổng chi phí để lăn bánh được là gần 740 triệu đồng. Từ đầu năm nay, tôi cũng tham khảo và lái thử một số mẫu xe gầm cao trong tầm giá nhưng sau cùng tôi chọn Veloz Cross khi biết hãng giảm giá bán và các chính sách bảo hành, bảo dưỡng của hãng cũng tốt với khách hàng".

Mẫu xe đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu

Là xe gầm cao đa dụng, Veloz Cross đáp ứng đa dạng tiêu chí của người dùng. Đó là không gian rộng rãi, tiện nghi đa dạng, linh hoạt biến đổi tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng và mang đến những hành trình an toàn hơn.

Các hàng ghế gập mở linh hoạt giúp tăng diện tích chứa đồ.

Không gian rộng rãi là điều bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được khi bước vào xe Veloz Cross, với chiều dài cơ sở 2.750mm và cách bố trí khéo léo khoang nội thất giúp gia tăng diện tích cho 7 người ngồi. Khoảng cách giữa hàng ghế 1 và 2 rộng nhất phân khúc lên tới 980mm, tăng khoảng để chân, cho hành trình di chuyển thoải mái hơn.

Ngay cả ở hàng ghế thứ 3 cũng có thể cho cảm giác ngồi thư thái khi hành khách sở hữu chiều cao vừa phải hoặc trẻ em. Bên cạnh đó, khả năng gập ghế linh hoạt cho phép khách hàng điều chỉnh không gian phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau như tăng diện tích chứa đồ hay tạo thành mặt phẳng nghỉ ngơi, vui chơi trong các chuyến du lịch.

Veloz Cross đánh dấu sự đột phá của Toyota trong trang bị tiện ích đa dạng từ những điều nhỏ nhất như nhiều hộc để đồ tiện lợi, màn hình giải trí trung tâm 9 inch đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa có đầy đủ các kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây hay đèn trang trí nội thất,…

Chiếc xe này cũng biết "nịnh" người lái khi trang bị vô-lăng trợ lực điện, có các chi tiết viền ốp nhôm, có thể điều chỉnh 4 hướng cùng đầy đủ các nút bấm như điều chỉnh menu, đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng… Đồng hồ sau người lái dạng kỹ thuật số kích thước 7 inch có 4 chế độ với tùy chọn hiển thị tùy biến thông số theo nhu cầu hoặc sở thích của người lái.

Veloz Cross hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt doanh số ấn tượng trong các tháng tiếp.

Trang bị các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc cũng là điểm cộng của mẫu xe này. Bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh,… Veloz Cross còn được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng tiên tiến gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành hỗ trợ cho người lái đồng thời góp phần mang đến hành trình di chuyển an toàn hơn.

Với đà tăng trưởng trong tháng 3, kết hợp với những giá trị đã được xác lập và giá bán mới, Toyota Veloz Cross được kỳ vọng sẽ vào top doanh số tháng 4/2024.