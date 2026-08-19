Gia đình trẻ chọn VF 6: Khoang lái rộng rãi, giá dễ tiếp cận, sạc miễn phí

Chiếc xe hiểu nhịp sống của gia đình trẻ

“Nội thất xe hiện đại, màn hình lớn, các thao tác điều khiển trực quan nên ai làm quen cũng nhanh”, anh Nguyễn Hồng Quân (Nghệ An) nhận xét sau một thời gian cầm lái chiếc VinFast VF 6.

VinFast VF 6 được nhiều gia đình trẻ chọn lựa (Ảnh: VinFast).

Quan điểm của anh Quân cũng thể hiện xu hướng chọn xe của nhiều khách hàng đô thị hiện nay. Với các gia đình trẻ - những người sinh ra hoặc lớn lên cùng sự bùng nổ của internet - công nghệ là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn xe. VF 6 đáp ứng nhu cầu này với khoang lái được thiết kế như một “phòng khách số hóa” thu nhỏ.

Tâm điểm nằm ở màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch, nơi tích hợp gần như mọi chức năng điều khiển xe. Từ đây, người dùng có thể truy cập vào một chợ ứng dụng giải trí phong phú, biến những phút giây dừng nghỉ, sạc pin hoặc chờ đón con tan học thành khoảng thời gian thư giãn.

Trợ lý ảo tiếng Việt tích hợp trên màn hình cũng là một điểm cộng. Tài xế có thể ra lệnh bằng giọng nói để chỉnh điều hòa, mở nhạc hay tìm đường, nhờ đó tập trung tối đa khi cầm lái.

Hệ thống cổng sạc trang bị sẵn trên xe được nhiều người dùng đánh giá cao. Dù là nhu cầu sạc điện thoại hằng ngày khi đi làm, hay cấp nguồn cho máy tính bảng của con trẻ trên những chuyến dã ngoại cuối tuần, mọi thứ đều được đáp ứng đầy đủ, thoải mái mà không cần đến các bộ chia cổng rườm rà.

Khả năng kết nối thông qua ứng dụng điện thoại VinFast còn tạo dựng sự an tâm cho người dùng.

“Trước khi đi đâu xa, tôi chỉ cần mở điện thoại là biết tình trạng xe. Mọi thông tin đều hiển thị minh bạch, dễ hiểu nên mình hoàn toàn làm chủ tình huống, không còn cảm giác lúng túng, hồi hộp lo sợ xe gặp sự cố dọc đường như hồi còn đi xe cũ”, chị Trần Thu Hà (Nghệ An) chia sẻ.

Việc quản lý xe từ xa qua ứng dụng giúp người dùng chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động hoàn toàn. Để tiếp cận tính năng này, chị Hà cho biết chủ xe chỉ cần đăng ký gói Smart Connect Upper trở lên.

VF 6 mang tới một luồng gió mới trong phân khúc B-SUV khi trang bị các tính năng thông minh thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe cao cấp tới người dùng phổ thông.

“Một mẫu xe chỉ ở tầm giá 600 triệu đồng mà có thể theo dõi, điều khiển từ xa là hiếm có trên thị trường. Đây là điểm chạm công nghệ đắt giá, đánh trúng tâm lý yêu sự tiện dụng của thế hệ người dùng trẻ”, anh Quốc Hiếu, một người theo dõi ngành xe lâu năm nhận xét.

Xóa bỏ rào cản tài chính

VF 6 đang là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người mua xe lần đầu hoặc muốn chuyển đổi sang xe điện nhờ loạt ưu đãi hiện hành.

Xe trang bị nhiều công nghệ hiện đại (Ảnh: VinFast).

Hiện tại, VF 6 đang có mức giá niêm yết từ 646 triệu đồng cho bản Eco. Khách hàng là chủ sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng thêm voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng. Đồng thời, xe điện như VF 6 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030, qua đó mức giá lăn bánh thực tế sau ưu đãi của VF 6 chỉ còn từ 570 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Không chỉ giảm áp lực mua xe ban đầu, bài toán dòng tiền hàng tháng cho các gia đình trẻ cũng được giải quyết bằng gói vay trả góp với 0 đồng vốn đối ứng - cho phép chủ xe chưa có nhiều tích lũy dễ dàng tiếp cận ô tô.

Song song với đó, chính sách miễn phí sạc điện tại trạm công cộng đến 10/2/2029 hỗ trợ người dùng một khoản chi phí đáng kể hàng tháng.

Sự kết hợp giữa không gian số hóa, khả năng quản lý xe chủ động và bài toán tài chính vừa sức đang tạo ra lợi thế cho VF 6 với nhóm khách hàng gia đình trẻ - những người luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa trải nghiệm sống hiện đại và tính kinh tế bền vững.