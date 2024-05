Hệ thống an toàn Lexus LSS+3 với các tính năng như hỗ trợ theo dõi làn đường, điều khiển hành trình chủ động, an toàn tiền va chạm… Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn, giúp phát hiện phương tiện khác và người đi xe đạp tiếp cận từ phía sau, ngăn người trong xe mở cửa gây va chạm (Ảnh: Nguyễn Lâm).