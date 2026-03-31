Geely EX5 PHEV giá gần 1 tỷ đồng, đối thủ mới của Sealion 6 và Destinator

Theo công bố của nhà sản xuất, Geely EX5 EM-i được bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, gồm: bản Pro giá 789 triệu, bản Max giá 909 triệu và bản Ultra giá 969 triệu đồng.

Trong phân khúc SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), mẫu EX5 EM-i sẽ cạnh tranh với các đối thủ như BYD Sealion 6 (giá 799-899 triệu đồng) hay Jaecoo J7 PHEV (giá 879 triệu đồng).

Bên cạnh đó, phân khúc này còn có sự xuất hiện của các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như Hyundai Tucson (giá 769-989 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (giá 780-855 triệu đồng), Honda CR-V (giá 1,039-1,25 tỷ đồng), Ford Territory (giá 762-896 triệu đồng) và Mazda CX-5 (giá 749-979 triệu đồng).

Với mức giá vừa được hãng xe Trung Quốc công bố, EX5 PHEV nằm trong nhóm có giá bán cao nhất phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Geely EX5 EM-i có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.725 x 1.905 x 1.685mm, với chiều dài cơ sở 2.755mm. Với thông số này, mẫu xe đến từ Geely có kích thước nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe của Geely có bề ngoài tương đồng với đối thủ đến từ Trung Quốc là BYD Sealion 6 (4.755 x 1.890 x 1.670mm, chiều dài cơ sở 2.765mm).

Về ngoại thất, Geely EX5 EM-i sở hữu thiết kế tương đối mềm mại, với nhiều đường cong. Điểm nhấn của mẫu xe đến từ Trung Quốc là phần đầu xe có nhiều đường cắt xẻ. Cụm đèn trước/sau dạng LED được nối liền nhau.

Tương đồng với ngoại thất, nội thất của xe cũng được thiết kế khá tối giản, với ít nút bấm vật lý. Điểm thu hút là hệ thống màn hình thông tin - giải trí kích thước 15,4 inch.

Ngoài màn hình trên, Geely EX5 EM-i còn có 2 màn hình khác, gồm: màn hình sau vô lăng kích thước 10,2 inch và màn hình hiển thị kính lái kích thước 13,8 inch (bản Pro không có). Dòng xe này được thiết kế với 5 chỗ ngồi.

Giống với đa phần các dòng xe Trung Quốc, Geely EX5 EM-i được trang bị khá nhiều các tính năng như: ghế da có nhớ vị trí (bản Pro không được trang bị), ghế phụ chỉnh điện (bản Pro không có), 16 loa Flyme (bản Pro không có), điều hòa tự động có lọc bụi mịn, sạc không dây (bản Pro không có), cần số điện tử, cửa sổ trời panorama (bản Pro không có)…

Theo nhà sản xuất công bố, 3 phiên bản của Geely EX5 EM-i được trang bị cùng một hệ thống động cơ hybrid Thor 1.5L gồm máy xăng công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 136Nm và hệ truyền động điện 11-in-1 có công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 262Nm. Xe được trang bị 3 chế độ lái.

Tuy nhiên, 3 phiên bản lại có sự khác nhau ở dung lượng pin. Trên bản Pro và Max, Geely trang bị cho mẫu xe này bộ pin LFP có dung lượng 18,4 kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện 105km. Trong khi đó, bản Ultra dùng pin LFP với dung lượng 29,8kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện 170km.

Theo công bố của nhà sản xuất, nếu kết hợp cùng động cơ xăng, tổng quãng đường di chuyển của xe vào khoảng 1.500km. Hệ thống sạc nhanh DC cho pin từ 30% đến 80% trong 20 phút (bản Pro và Max) và 16 phút (bản Ultra).

Trên bản Max và Ultra, Geely trang bị cho EX5 EM-i gói hỗ trợ lái xe ADAS với các tính năng nổi bật như hỗ trợ lái xe cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

