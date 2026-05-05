Đối thủ của Xforce rục rịch nâng cấp, xe đời cũ giảm hàng chục triệu đồng

Mới đây, website chính thức của Geely Việt Nam đã đăng tải nội dung hé lộ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Coolray, dự kiến sẽ được mở bán trong thời gian tới. Mẫu B-SUV này lần đầu ra mắt nước ta vào cuối tháng 3/2025 nhưng chưa phải phiên bản mới nhất, như xe tại thị trường quốc tế.

Geely Coolray 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Tại thị trường này, dòng xe này được phân phối với tên gọi Proton X50 (Ảnh: Paultan).

Cuối tháng 3, phiên bản mới của Geely Coolray đã bị bắt gặp trong xưởng dịch vụ của Geely tại Hà Nội, cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu xe này không còn xa. Phiên bản hiện hành đang có ưu đãi giảm giá lớn tại đại lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều showroom đang chào khách mua Coolray hiện hành với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, riêng xe có tùy chọn màu sắc ngoại thất màu xanh và đỏ được giảm thêm 15 triệu đồng. Qua đó, “giá trần” của xe (phiên bản Flagship) được giảm 45 triệu, hạ từ 599 triệu xuống 554 triệu đồng.

Geely Coolray từng có giá niêm yết 538-628 triệu đồng lúc mới ra mắt, sau đó được điều chỉnh xuống 499-599 triệu đồng vào tháng 11/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Geely Coolray 2026 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Vóc dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên, nhưng phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt hầm hố hơn, ôm trọn mặt ca-lăng trước; cụm đèn chiếu sáng trước thon gọn hơn, nhưng lại chuyển từ dạng thấu kính sang chóa phản xạ, vẫn sử dụng bóng LED.

Khu vực đuôi sau cũng có sự thay đổi nhẹ, với cụm đèn hậu dạng LED nối liền nhau. Cản sau cũng được làm mới, với hệ thống ống xả kép hai bên, nhưng nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất.

Geely Coolray không được hãng công bố doanh số hàng tháng. Theo chia sẻ từ phía tư vấn bán hàng, sức tiêu thụ của sản phẩm Trung Quốc này tuy chưa bằng những cái tên như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross, nhưng vẫn có tệp khách hàng nhất định (Ảnh: Paultan).

Nội thất của Geely Coolray 2026 được làm mới khá nhiều, với điểm nhấn là màn hình giải trí 14,6 inch, lớn hơn khá nhiều so với trang bị của phiên bản hiện hành (10,25 inch), đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại không dây. Ngoài ra, cụm đồng hồ điện tử cũng được nâng cấp từ 7 inch lên 8,8 inch.

Thay đổi lớn nhất là khối động cơ bên dưới nắp ca-pô. Dù vẫn có công nghệ tăng áp và dung tích 1.5L, song máy mới có 4 xi-lanh thay vì 3 xi-lanh như phiên bản hiện hành, sức mạnh được cải thiện lên mức 181 mã lực và 290Nm (trước đây là 175 mã lực, 255Nm).

Ngoài sức mạnh đầu ra lớn hơn, động cơ 4 xi-lanh được cho là có khả năng vận hành êm ái hơn máy 3 xi-lanh, bớt rung giật hơn theo giới chuyên gia. Hộp số của xe vẫn là loại tự động ly hợp kép 7 cấp.

Nội thất của Geely Coolray trước và sau nâng cấp.

Trang bị an toàn của Geely Coolray nhiều khả năng vẫn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động, gồm những tính năng như: ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái xe tự động, cảnh báo lệch làn đường…

Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, VinFast VF 6 đang là sản phẩm hút khách nhất sau 3 tháng đầu năm, với lũy kế doanh số đạt 6.679 chiếc. Bên cạnh giá bán dễ tiếp cận (từ 689 triệu đồng), ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2029 là một trong những lợi thế tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm này.

Nếu chỉ xét riêng “sân chơi” của các mẫu B-SUV sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross (660-728 triệu đồng) đang là dòng xe bán chạy nhất, sau đó là Mitsubishi Xforce (3.261 xe).