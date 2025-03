Đối thủ châu Âu của Santa Fe và Sorento có bản nâng cấp, giá từ 1,45 tỷ

Sau lần trưng bày tại Triển lãm Ô tô Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, Skoda Kodiaq thế hệ thứ 2 mới đây đã chính thức ra mắt người tiêu dùng trong nước. Xe được phân phối với 2 phiên bản Premium và Sportline, giá bán tương ứng lần lượt 1,45 tỷ và 1,48 tỷ đồng.

Thương hiệu xe châu Âu áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc không giới hạn số km (tùy điều kiện nào đến trước), riêng các khách hàng mua xe đợt đầu được hưởng chế độ 5 năm/150.000km.

Khác Santa Fe và Sorento được lắp ráp trong nước, Skoda Kodiaq được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc (Ảnh: Skoda).

Sang đời 2025, Skoda Kodiaq được nâng cấp đáng kể ở thiết kế và hàm lượng trang bị. Ngoại thất mẫu SUV cỡ trung tiếp tục được tạo hình dựa trên ngôn ngữ Modern Solid đặc trưng nhưng trau chuốt và bóng bẩy hơn, thể hiện qua những trụ D ăn nhập với các ô kính, các chi tiết mạ crôm mờ/đen bóng và đèn hậu full-LED chữ "C" sắc cạnh vắt ngang cửa hậu.

Skoda Kodiaq là cái tên hiếm hoi trong phân khúc lẫn tầm tiền tại Việt Nam sở hữu mặt ca-lăng phát sáng và đèn pha LED ma trận với số lượng mô-đun tăng từ 24 ở đời trước lên 36, hứa hẹn năng lực chiếu sáng linh hoạt và hiệu quả hơn.

Đèn LED ma trận đảm bảo khả năng chiếu sáng tối đa mà không gây chói mắt người điều khiển các phương tiện trước mặt (Ảnh: Skoda).

La-zăng 19 inch dành cho mọi phiên bản, ẩn sau là phanh đĩa tự động làm khô. Cánh lướt gió trên mui xe cùng nhiều bộ phận tối ưu tính khí động học góp phần hạ hệ số cản gió xuống còn 0,28 Cd, được Skoda khẳng định là "tốt nhất trong phân khúc SUV hạng D".

Hãng cung cấp 5 màu sơn ngoại thất, riêng bản Premium có thêm màu vàng đồng Bronx Gold hiếm gặp trong nhóm xe phổ thông tại Việt Nam.

Biến thể Sportline mang tới diện mạo thể thao, cá tính cho Kodiaq nhờ vào bộ bodykit cứng cáp cùng các điểm nhấn đen bóng (Ảnh: Skoda).

Chiều dài tổng thể đã tăng 61mm nhưng chiếc Skoda với số đo dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.758 x 1.864 x 1.678(mm) vẫn bé hơn Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Chiều dài cơ sở 2.791mm của mẫu xe châu Âu kém bộ đôi xe Hàn khoảng 25mm. Khoảng sáng gầm 187mm.

Không gian bên trong "lột xác" theo hướng tối giản và hiện đại, tâm điểm thuộc về màn hình cảm ứng 12,9 inch dạng nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và trợ lý ảo Laura. Giao diện bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10,25 inch tân thời hơn.

Tương tự Santa Fe, cần số của Kodiaq 2025 được gắn trên cột lái, qua đó giải phóng không gian cho cụm "yên ngựa". Vô-lăng bọc da 2 chấu (Premium) hoặc 3 chấu dạng D-cut (Sportline).

Bộ ba núm xoay Smart Dial cho phép tùy biến đa dạng chức năng của hệ thống điều hòa, vận hành, thông tin - giải trí (Ảnh: Skoda).

Danh sách tiện nghi của chiếc SUV này còn có nhiều thành phần nổi bật như cặp sạc không dây 15W tích hợp quạt tản nhiệt, hàng ghế trước chỉnh điện có sưởi ấm và nhớ 3 vị trí, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp chỉnh điện có "đá cốp". Dòng gầm cao "đầu bảng" của Skoda còn có loạt tiện ích Simply Clever như các hộc chứa đồ và móc treo đồ tiện lợi, dụng cụ vệ sinh màn hình cảm ứng, ô (dù) trong cửa lái hay tấm bảo vệ viền cửa.

Đáng chú ý, hệ thống âm thanh 8 loa thường được thế chỗ bởi 14 loa thương hiệu Canton, công suất 725W - trang bị vốn là tùy chọn có tính phí dành cho Kodiaq ở hầu hết thị trường khác.

Ghế ngồi liền khối bọc vải Suedia pha da nhân tạo thể thao trên bản Sportline được điểm xuyết bằng dải màu xám tương phản (Ảnh: Skoda).

Dung tích khoang hành lý dao động trong khoảng 340-845 lít, rộng hơn 30-80 lít so với đời trước. Và khi gập 2 hàng ghế sau cùng xuống, thông số tăng vọt lên 2.035 lít. Nhà sản xuất cho biết khoảng sáng trên đầu hành khách hàng ghế thứ 3 được nới rộng đôi chút.

Độ rộng ở hàng ghế thứ 3 của Kodiaq thế hệ mới chưa thể sánh bằng các xe đồng hạng (Ảnh: Skoda).

Tại thị trường Việt Nam, "trái tim" của tất cả các xe Skoda Kodiaq 2025 là động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho ra công suất tối đa 188 mã lực (tăng 10 mã lực so với bản tiền nhiệm) và mô-men xoắn cực đại 320Nm. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp dạng ướt (DSG) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Người lái có thể tùy chỉnh giữa 7 chế độ: Eco (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao), Snow (Tuyết), Off-road và Individual (Cá nhân hóa).

Hệ dẫn động AWD của Kodiaq mới có thể phân bổ lực ra trục trước/sau theo tỉ lệ 0-100% (Ảnh: Skoda).

Chọn cảm giác lái đậm "chất" châu Âu làm yếu tố cạnh tranh của mình, Skoda Kodiaq thế hệ thứ 2 sở hữu những "đồ chơi" tiên tiến chưa từng xuất hiện trên các đối thủ, đặc biệt là hệ thống khung gầm thích ứng DCC Plus có khả năng tính toán và phản ứng trong mỗi mili giây để tự thay đổi giữa 15 cấp độ cứng/mềm của hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau. Vô-lăng thích ứng cho phép tỷ số lái và mức trợ lực biến thiên theo từng tình huống, cân bằng giữa độ linh hoạt trong phố và ổn định ở vận tốc cao.

Tuy nhiên, thứ mà người mua phải "đánh đổi" là sự thiếu vắng của gói tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động… Mẫu xe 7 chỗ này cũng không có hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bù lại, ngoài đầy đủ tính năng an toàn cơ bản như hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ, kiểm soát hành trình đi kèm giới hạn tốc độ và 7 túi khí, hãng ô tô thuộc tập đoàn Volkswagen còn đưa nhiều tính năng hiếm thấy trong phân khúc lên Kodiaq: phanh cân bằng điện tử, hỗ trợ đánh lái (can thiệp phanh và vô-lăng giúp người điều khiển đánh lái đúng hướng), bảo vệ hành khách chủ động (tự động kéo căng dây an toàn và đóng toàn bộ cửa sổ nếu phát hiện tình huống nguy hiểm) và phanh ngăn ngừa va chạm liên hoàn.

Loạt nâng cấp đáng giá trên Skoda Kodiaq được đánh giá là hợp lý nếu xét đến mức tăng 40-70 triệu đồng so với đời trước, gia tăng sức chiến đấu trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy vậy, con số gần 1,5 tỷ đồng vẫn là thách thức cho chiếc xe được nhập khẩu từ châu Âu nếu muốn giành khách từ tay Hyundai Santa Fe (1,069 - 1,365 tỷ đồng), Kia Sorento (964 triệu - 1,499 tỷ đồng) hay cả Ford Everest (1,099 - 1,545 tỷ đồng).