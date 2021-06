Điều hòa - Chi tiết nhỏ mà "có võ" góp phần mang lại thành công cho Toyota Vios

Dân trí Không được nhắc đến quá nhiều nhưng điều hòa trên Toyota Vios 2021 với khả năng làm lạnh sâu, mát nhanh, đặc biệt phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam lại góp sức không nhỏ đem lại doanh số ấn tượng cho dòng xe này.

"Giờ tôi với ông đi lái thử xe nhé", lời rủ của anh Lê Hoài Nam (Hà Đông, Hà Nội) khiến người bạn của mình không khỏi thắc mắc. Lý do là anh Nam muốn cùng bạn của mình đi tìm mua chiếc xe ưng ý vào thời điểm… giữa trưa, khi mà cái nóng ngoài trời những ngày này có thể lên trên 40 độ C.

"Mua xe tầm 600 triệu cốt để đi lại và che mưa, tránh nắng. Mưa thì chắc chắn là ngồi trong chiếc ô tô nào cũng không lo dột rồi nhưng điều hòa có mát không, mát như thế nào thì còn phải xem xét kỹ nhé", người kỹ sư 32 tuổi giải thích với bạn. Với khoản tiền trên (tính cả chi phí lăn bánh), dòng sedan cỡ B nằm trong khoanh vùng lựa chọn.

Sau khi lái thử qua các mẫu xe, anh Hoài Nam đã chốt lấy chiếc Toyota Vios đời 2021 và điều hòa góp phần không nhỏ trong quyết định trên. Thực tế, những khách hàng sử dụng qua dòng xe này đều có chung nhận định rằng điều hòa của Vios cho khả năng làm lạnh nhanh, mát sâu và luồng không khí dễ chịu.

Điều hòa trên Toyota Vios hiệu quả thế nào?

Trong một thử nghiệm, sau 5 phút mở điều hòa thì nhiệt độ tại cửa gió trung tâm của Vios chỉ là 2,1 độ C, trong khi hai mẫu xe cùng phân khúc là từ 4 độ C. Kéo theo đó, nhiệt độ tại hàng ghế phía trước với mẫu xe của Toyota là 25,8 độ C, trong khi sản phẩm cạnh tranh đều trên 27 độ C. Mức chênh lệch trên 2 độ C này là khác biệt đủ lớn để người dùng thấy rằng Vios cho khả năng làm lạnh nhanh và mát sâu.

Đáng chú ý, dù không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai nhưng nhờ tối ưu luồng khí lưu thông và khoang hành khách mà vị trí phía sau trên Toyota Vios cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Tiếp tục bài kiểm tra mở điều hòa sau 10 phút, nhiệt độ hàng ghế thứ hai trên mẫu xe của Toyota là 23,4 độ C, thấp hơn 1 độ C so với mẫu xe cùng phân khúc.

Vì sao Vios làm lạnh nhanh, mát sâu?

Kết quả ấn tượng trên của Toyota Vios là sự kết hợp của nhiều yếu tố mà đầu tiên phải kể đến hệ thống điều hòa với lốc lạnh và quạt gió từ Denso. Đây được biết đến là nhà cung ứng linh kiện ô tô top đầu thế giới, ngoài Toyota còn được nhiều hãng xe lớn khác sử dụng như Lexus, BMW…

Thế mạnh của lốc điều hòa Denso là khả năng hoạt động bền bỉ và hiệu suất cao. Cơ chế của nó là nén và luân chuyển tuần hoàn gas lạnh trong hệ thống điều hòa. Hơi lạnh có nhiệt độ và áp suất thấp sau sẽ được lốc hút rồi nén lượng khí lạnh này đến nhiệt độ và áp suất cao để đẩy đến giàn nóng trong hệ thống.

Nhờ dàn nóng của Vios được sử dụng vật liệu chất lượng cao, cộng với diện tích tiếp xúc lớn nên quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng. "Cứ nhìn khoang hút gió và dàn nóng "to nạc, dày dặn" thế này bảo sao Vios lại chẳng lạnh nhanh, mát sâu hơn những xe kia", anh Hoài Nam cho biết "máu" kỹ sư lại chảy trong anh khi tìm mua xe.

Hoạt động như điều hòa Inverter, lốc điều hòa xe Vios 2021 sẽ liên tục ngắt chỉnh máy nén và bơm ga theo cảm biến nhiệt độ lạnh trong xe nhờ van cảm ứng điện tử. Nhờ vậy mà nhiệt độ trong xe giữ được ở mức ổn định, hơi lạnh dịu mát.

Thiết kế cửa gió điều hòa của Toyota Vios cũng mang đậm tính thực dụng với kiểu hình chữ nhật cỡ lớn. Hai cửa gió chính đặt đúng trung tâm táp-lô, khe nan gió rộng giúp luồng khí lạnh đẩy ra xa. Trong khi đó, hai cửa gió hông được làm dài, tối ưu và phân bổ hơi mát theo trục xe. Kết quả là toàn bộ khoang cabin được lưu thông hơi mát, giúp các vị trí đều lạnh đều chứ không tập trung vào một chỗ, vị trí khác lại nóng. Nó cũng giải thích vì sao Vios không cần tới cửa gió điều hòa hàng ghế sau mà hành khách vẫn luôn dễ chịu.

Vios 2021 - chiếc xe ghép bởi sự tối ưu

Điều hòa chỉ là một phần trong tổng thể tạo nên tính vượt trội của Toyota Vios so với các đối thủ trong phân khúc. Mẫu xe này còn thu hút người dùng bởi diện mạo trẻ trung hơn trên phiên bản 2021, đặc biệt là phần đầu với lưới tản nhiệt hình thang mở rộng.

Thế hệ mới còn được Toyota nâng cấp với đèn pha LED, màn hình giải trí 7 inch kết nối với smartphone, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa kính điều khiển một chạm, ga tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Vios còn đặc biệt an toàn với số lượng túi khí nhiều nhất phân khúc, đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP.

Một ưu điểm lớn của Vios là phanh xe với khả năng dừng từ tốc độ 60km/h sau quãng đường 11,7 mét, trong khi các đối thủ đều từ 12,2 mét trở lên.

Với 25 năm có mặt tại Việt Nam, danh tiếng với dòng xe Toyota không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn được người dùng đánh giá cao bởi dịch vụ. Thông qua hơn 75 đại lý trên khắp 36 tỉnh thành trải dọc 3 miền, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với các trung tâm của Toyota. Nhờ việc nhập phụ tùng theo lô lớn nên giá thành được tối ưu và sẵn có.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng ký hợp đồng từ ngày 01/6/2021 và thanh toán đầy đủ với Toyota Vios từ ngày 3-30/6/2021 sẽ được nhận gói hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Việc sở hữu xe Toyota Vios dễ hơn bao giờ hết khi Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (VFSVN) sẽ hỗ trợ tối đa thông qua chương trình ưu đãi lãi suất chỉ 2,99%/năm (cố định trong 6 tháng đầu) áp dụng từ 01/6 đến 31/7/2021. Chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios.

Cùng với chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho Vios, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý đang triển khai nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng trong dịp hè này.

Khách hàng ký hợp đồng từ 1/6/2021 và thanh toán đầy đủ đối với Toyota Wigo phiên bản mới từ ngày 7/6/2021 đến hết ngày 31/12/2021 sẽ nhận được ưu đãi lên đến 20 triệu đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000km tùy theo điều kiện nào đến trước (tăng 2 năm/ 50.000 km so với chính sách bảo hành hiện tại).

Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi gói bảo hiểm vật chất 1 năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) trị giá lên đến gần 8,7 triệu đồng khi mua xe Rush và thanh toán đầy đủ từ ngày 7/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đồng thời, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện các chương trình đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên đại lý trong mùa dịch Covid-19 cũng như đẩy mạnh hoạt động trực tuyến (online), giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu, sửa chữa khẩn…

Trường Thịnh