Điều gì đã giúp Carry Truck chinh phục "ngôi vương" tải nhẹ trong lòng người Việt

Dân trí Sử dụng Suzuki Carry Truck từ 2005 đến nay, sự bền bỉ của mẫu xe tải nhẹ Nhật Bản này khiến gia đình anh Tuấn (TP. Thủ Đức - TPHCM) không khỏi ngạc nhiên và tâm đắc.

Độ bền bỉ là điều nhiều khách hàng tâm đắc trên Suzuki Super Carry Truck

Bền gần như không đối thủ

Gia đình anh Tuấn chuyên về kinh doanh vận tải, sở hữu nhiều dòng xe khác nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi về chiếc xe tâm đắc nhất, anh không ngần ngại giới thiệu chiếc xe tải nhẹ Carry Truck của Suzuki đã đồng hành cùng hai thế hệ trong gia đình mình từ những ngày đầu tiên trong suốt 16 năm qua.

Tính toán sử dụng lâu dài là lý do anh Tuấn chọn mua Suzuki Super Carry

Chú của anh Tuấn mua Carry Truck vào năm 2005. Thực tế, sau thời gian dài sử dụng, chiếc xe thể hiện sự lì lợm, bền bỉ đáng kinh ngạc, tròn vai bạn đường đáng tin cậy với cả hai thế hệ chú cháu anh Tuấn.

Dòng xe tải Carry Truck của Suzuki được trang bị động cơ Suzuki F10A danh tiếng, đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

"Xe không hư hỏng vặt gì, tôi chỉ cần thay nhớt, bảo dưỡng định kỳ rồi cứ thế mà chạy. Chở hàng vô tư, máy móc ngon lành, nổ lên rất êm", anh Tuấn chia sẻ. "Động cơ xe tải nhẹ Suzuki thì bất cứ anh em tài xế nào cũng công nhận chất lượng của nó. Không như nhiều loại động cơ hiện tại trên thị trường quảng cáo công nghệ Nhật Bản gì đó nhưng khi lái sẽ thấy khác biệt ngay. Sau một thời gian sử dụng ì ạch thấy rõ."

Tiết kiệm xăng, thuận tiện sử dụng

"Khi mua xe tải, ngoài yếu tố thương hiệu, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ đa nhiệm cũng rất quan trọng. Gần như tôi không phải lo lắng về tiền xăng khi sử dụng chiếc Carry Truck của Suzuki. Xe lâu năm, vẫn tiết kiệm xăng như ngày đầu. Chỉ khoảng 6l/100km."

"Nhiều người mua xe tải sao chép vì rẻ hơn, nhưng thực tế chỉ rẻ được lúc mua, sau đó chi phí sửa chữa, thay thế, chưa tính gián đoạn thời gian không chở hàng được, thiệt hại biết bao nhiêu mà kể. Thành ra tính già hóa non, tưởng rẻ hóa đắt. Trong khi đó, mức giá chênh lệch ban đầu của chiếc xe tốt như Carry Truck không đáng bao nhiêu nếu so với khoản chênh lệch trong suốt quá trình sử dụng so với xe tải sao chép nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và ít hỏng hóc. Nếu cần thay thế gì cũng nhanh chóng, vì phụ tùng dễ kiếm và giá hợp túi tiền." Anh Tuấn cho biết thêm: "Gia đình tôi đã sớm hoàn vốn từ lâu với chiếc xe này, mười mấy năm qua chiếc Carry Truck đóng góp không ít vào việc gia tăng thu nhập. Rất nhiều người muốn mua lại với giá tốt vì thấy dùng nó lành quá."

Gia đình anh Tuấn sử dụng xe với mục đích chính để vận chuyển cà phê đến các cửa hàng trong thành phố vì kích thước xe nhỏ gọn, thùng rộng rãi, bán kính quay đầu nhỏ, chỉ vừa hơn 4m như các dòng xe hơi cỡ nhỏ. Nhờ đó, Carry Truck khi có thể dễ dàng di chuyển vào các con đường nhỏ, hẻm ô tô trong trung tâm thành phố.

"Vua xe tải nhẹ" trong lòng tài xế Việt

Không chỉ anh Tuấn, hiện tại rất nhiều khách hàng tại Việt Nam đã thực sự bị chinh phục bởi độ bền bỉ của những mẫu xe tải nhẹ thương hiệu Suzuki thể hiện qua doanh số biết nói, đó chính là hơn 60.000 chiếc xe tải nhẹ Suzuki Carry kể từ khi Suzuki gia nhập thị trường Việt Nam đến nay. Trong khi đó, tính trên toàn cầu, "vua xe tải nhẹ" Suzuki Carry cũng là dòng xe tải nhẹ ăn khách bậc nhất. Chỉ trong vòng 5 năm từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2020, đã có đến 1.181.000 xe tải nhẹ của Suzuki được giao đến tay khách hàng trên toàn cầu.

Mẫu xe tải nhẹ Carry Truck 2021 sở hữu bề ngoài hiện đại với tem kỷ niệm 25 năm và mâm xe sơn bạc mang lại ấn tượng sang trọng hơn, khung xe sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện chống ăn mòn rỉ sét, hệ thống treo khỏe với thắng đĩa an toàn, giảm xóc và tăng độ bền.

Ngoài ra, Carry Truck cũng được khách hàng ưa chuộng hơn nhờ đa dạng kiểu thùng, từ thùng bạt, thùng ben (thùng lửng) đến thùng kín, thùng kín bảo ôn... phù hợp nhiều loại hàng hóa và nhu cầu chuyên chở.

Tất cả dòng xe thương mại của Suzuki đều được bảo hành 3 năm hoặc 100.000km

Đặc biệt, Carry Truck được áp dụng chính sách bảo hành lâu hơn một số xe tải nhẹ khác trên thị trường với mức 100.000 km hoặc 3 năm, tùy điều kiện nào đến trước. Điều này giúp khách hàng yên tâm sử dụng xe.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Tuấn cho biết việc chọn mua một chiếc xe tải nhẹ từ thương hiệu Suzuki vẫn là một quyết định đúng đắn trong gần 16 năm qua. Nhằm hỗ trợ nhiều tài xế xe tải dễ dàng hơn trong việc sở hữu chiếc xe chất lượng, Suzuki áp dụng chương trình vay ưu đãi hấp dẫn với VPBank trong tháng 5 này. Theo đó, chỉ cần trả trước 47,3 triệu đồng để sở hữu Carry Truck và trả góp từ 3,1 triệu/ tháng. Nhiều dòng xe thương mại và du lịch khác cũng được khuyến mãi, chi tiết như sau:

Ghi chú: Khoản thanh toán ban đầu đã được khấu trừ khuyến mãi tháng 5/2021, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác.

Liên hệ hotline 1800 6950 hoặc truy cập https://suzuki.com.vn/xe-hoi/super-carry-truck để có thêm thông tin.

Trường Thịnh