Điểm mới trên Toyota Wigo sắp về Việt Nam, có trang bị độc nhất phân khúc

Sau khi một số tư vấn bán hàng hé lộ về sự quay trở lại của Toyota Wigo, mới đây phía đại lý đã hé lộ thêm một số nâng cấp mới trên mẫu hatchback hạng A này.

Theo đó, Wigo mới sẽ được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED thay vì halogen như phiên bản cũ, nhưng đèn sương mù sẽ bị cắt bỏ. Nội thất có một số điểm mới như vô-lăng cho phép điều chỉnh lên xuống thay vì cố định, ghế lái nâng từ chỉnh 4 hướng lên 6 hướng, tựa đầu ghế trước thiết kế tách rời.

Toyota Wigo âm thầm "bay màu" khỏi thị trường Việt Nam vào tháng 8/2022 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Xe sẽ được trang bị chìa khóa thông minh, màn hình giải trí có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hàng ghế thứ hai trên phiên bản mới có thể gập phẳng, gia tăng thêm không gian để hành lý.

Trang bị an toàn của xe cũng sẽ có điểm mới đáng chú ý. Theo tư vấn bán hàng, Toyota Wigo 2023 sẽ được bổ sung cân bằng điện tử, khóa cửa theo tốc độ, nhắc thắt dây an toàn 2 ghế trước và đặc biệt là cảnh báo điểm mù - tính năng vốn phải đến xe hạng B hoặc C mới có.

Nội thất phiên bản cũ của Toyota Wigo (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Vẫn chưa rõ Toyota Wigo 2023 có phải là thế hệ hoàn toàn mới hay chỉ đơn thuần là bản nâng cấp trang bị. Theo tư vấn bán hàng, xe sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 tới đây.

Trước đó, nguyên nhân Toyota Wigo tạm ngừng phân phối tại Việt Nam theo tư vấn bán hàng là do động cơ không đạt chuẩn khí thải Euro 5. Ngay cả vậy thì tại phân khúc xe đô thị cỡ A, Wigo cũng không phải là sản phẩm hút khách với doanh số thường xuyên chạm đáy.

Ở năm 2022 vừa qua, chỉ có 488 chiếc Wigo được bán ra thị trường dù phải đến tháng 8 mẫu xe này mới âm thầm biến mất. Với những nâng cấp mới, Toyota Wigo có thể tìm lại chỗ đứng, đặc biệt khi phân khúc đã bớt đi nhiều sự cạnh tranh, chỉ còn Hyundai Grand i10 và Kia Morning.