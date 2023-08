Công nghệ củng cố vị thế cho hãng xe ô tô

Những màn phô diễn công nghệ đình đám

Giới mê xe, dân công nghệ chưa quên màn trình diễn những mẫu xe "ngầu" nhất tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 hồi tháng 4/2023. Các nhà sản xuất ô tô muốn gây chú ý khi trưng bày những chiếc xe với nhiều tính năng mới, lạ.

Trong đó phải kể đến Nissan Arizon Concept được trang bị trợ lý ảo, nội thất mở và chỉnh sáng tự động. Chiếc concept này cũng là màn thử nghiệm kiểu dáng hình khối của Nissan. Nhân cơ hội này Nissan cũng giới thiệu Max-Out - xe thể thao dẫn động bốn bánh đại diện cho "tương lai của xe hiệu suất chạy điện". BMW i Vision Dee Concept gây chú ý với mẫu xe nhờ công nghệ "E ink" cho phép thay đổi màu xe bằng một nút bấm…

Hay Lynk & Co The Next Day Concept là chiếc xe concept đã lộ diện từ năm 2022, nhưng vẫn gây chú ý ở triển lãm lần này nhờ tính năng mở ngược cửa lên trên.

Trong khi đó, XPeng G6 sử dụng nền tảng công nghệ mới nhất và tốt nhất của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, có phạm vi hoạt động 755km. Nhưng điều đáng chú ý nhất của dòng xe này là chỉ cần 10 phút sạc là xe có thể đi thêm 300km… Còn BYD lại trình diễn dòng xe U9 của Yangwang, nổi bật với khả năng nhún nhảy, chạy được cả khi rụng một bánh nhờ hệ thống kiểm soát thân xe mới của BYD.

Lynk & Co The Next Day Concept (Ảnh: Lynk & Co).

Trước đó, tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 ở Las Vegas (Mỹ), liên doanh Sony và Honda đã ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của công ty có tên là Afeela. Mẫu xe điện mới sẽ được tích hợp những trải nghiệm công nghệ tuyệt vời của Sony, từ hệ thống giải trí đến trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo và cả thực tế tăng cường.

Hơn 40 cảm biến, camera, hệ thống radar và công nghệ quét laser lidar sẽ được trang bị khắp bên ngoài của xe điện. Nhờ đó, Afeela sẽ có tính năng tự lái hoàn toàn, giúp người điều khiển có thể thoải mái trải nghiệm những điều khác trong khi xe đang di chuyển.

Tương lai ngành công nghệ kỹ thuật ô tô cần đến sự sáng tạo, biến đổi và cải tiến. Vì vậy, tín đồ xe ô tô trên toàn cầu có quyền hy vọng vào những xu hướng mới, độc đáo hơn của ngành. Trong đó, loạt những dòng xe ô tô tự lái đã được tạo nên nhờ vào sự phát triển của máy học (Machine Learning), mạng thần kinh nhân tạo (Neural Networks) và trí tuệ nhân tạo (AI). Xu hướng này nhằm mang đến cho người lái những trải nghiệm độc đáo hơn.

Công nghệ hoán đổi vị thế các "tay chơi"

Hiện ngành công nghiệp ô tô trên thế giới đang dồn sự chú ý về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này cũng được dự đoán sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp chính vào doanh số ngành ô tô trên toàn cầu trong thời gian tới.

Trong đó, Trung Quốc đang khiến các hãng xe hơi toàn cầu phải dè chừng. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 6/2023, sản lượng và doanh số bán NEV của Trung Quốc đã vượt 3,78 triệu chiếc và 3,74 triệu chiếc, tăng lần lượt là 42,4% và 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này cho thấy họ đã trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong giai đoạn này.

Nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc từng bị mang tiếng xấu về chất lượng và tính an toàn. Nhưng mọi chuyện đang thay đổi, khi khả năng sản xuất của Trung Quốc được cải thiện, đến mức có thể cạnh tranh trực tiếp với các hãng lâu đời.

Các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc nhanh nhạy trong việc thiết kế, phát triển và sớm tung ra các mẫu xe mới. Điều này khiến các nhà sản xuất ô tô của châu Âu, châu Á khác phải đối mặt với nhiều thách thức.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi trục trặc chuỗi cung ứng phụ tùng hay thiếu chất bán dẫn giống như các đối thủ. Nhờ đó, họ có thể liên tục phát triển. Riêng về xe điện, các dòng xe tên tuổi Trung Quốc luôn có ít nhất hai màn hình hiển thị, một màn hình phù hợp để xem phim từ ghế sau, nhiều lidar (cảm biến dựa trên tia laser) để hỗ trợ người lái và micro để hát karaoke…

Mẫu xe Lynk & Co 05 (Ảnh: Lynk & Co).

Có những tên tuổi ở Trung Quốc trở thành hãng xe tiên phong trên thế giới được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture). Đây là nền tảng phát triển xe ô tô hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay với thiết kế mô-đun nhỏ gọn, cho phép các nhà thiết kế có thể tích hợp, cải tiến để phù hợp với các hệ thống truyền động, hệ thống an toàn và nhiều ứng dụng công nghệ khác trên toàn cầu. Các mẫu xe mới hiện nay trên thị trường đều ứng dụng trên nền tảng CMA Evo - nền tảng tân tiến của công nghệ CMA.

Không khó hiểu khi giữa các hãng xe chạy đua trong việc phát triển và tích hợp công nghệ mới. Một chiếc ô tô sở hữu nhiều công nghệ sẽ hấp dẫn khách hàng hơn. Khi những màn so kè về thiết kế, vận hành hay trang bị tiện ích đang dần trở nên nhàm chán và không tạo ra nhiều khác biệt để bứt phá.