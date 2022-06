Chương trình "Nối dài tin yêu. Vững bước hành trình" chỉ có tại Vietnam Star

Từ ngày 16/5 đến hết ngày 15/6/2022, Vietnam Star triển khai Chương trình "Nối dài tin yêu. Vững bước hành trình".

Thay lời tri ân và đáp lại niềm tin yêu, sự đồng hành từ khách hàng Mercedes-Benz đã sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star trong năm 2020 và 2021. Mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi "Nối dài tin yêu. Vững bước hành trình" sẽ nhận được thư điện tử qua Email hoặc tin nhắn trực tiếp đến số điện thoại/ Zalo của quý khách hàng.

Theo đó, từ ngày 16/5 đến hết ngày 15/6/2022, khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ ủy quyền Vietnam Star bất kỳ trên toàn quốc sẽ nhận được những quà tặng giá trị gồm 1 hộp khăn lau xe hoặc 1 túi Vietnam Star chính hãng. Đồng thời, khách hàng cần đặt lịch hẹn bảo dưỡng trước cũng như chọn xưởng dịch vụ thuận tiện nhất cho việc di chuyển cũng như thời gian thích hợp nhằm mang lại tính chủ động hơn cho khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star.

Song song đó, đối với Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star có hóa đơn chi tiêu từ 8.000.000 VND trở lên sẽ nhận thêm phiếu mua hàng GotIT trị giá 300.000 VND. (Điều kiện: Theo dõi trang Chính thức của Vietnam Star trên Zalo (dẫn link ở đây và QR). Chương trình không áp dụng với các trường hợp xe bảo hành, bảo hiểm và kinh doanh phụ tùng, phụ kiện.

Dịch vụ bảo dưỡng chính hãng tại Vietnam Star sẽ mang lại cho "xế yêu" khả năng vận hành ổn định, bền bỉ khi được các kỹ thuật viên tại đây chăm sóc toàn diện và đúng cách. Theo khuyến nghị của nhà sản xuất đối với xe Mercedes-Benz, sau mỗi 8.000 km hay 12 tháng sử dụng, khách hàng cần mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng để kiểm tra, đồng thời chẩn đoán bằng thiết bị chuyên dụng đã được trang bị tại xưởng dịch vụ Vietnam Star nhằm dự đoán cũng như tránh được các hỏng hóc không đáng có trong quá trình vận hành. Đảm bảo các chi tiết như hệ thống đèn chiếu sáng, lọc gió, hệ thống phanh, lốp xe, Ắc quy, dầu động cơ... đều trong tình trạng tốt nhất.

Khi cần thay thế phụ tùng, khách hàng cần đặc biệt lưu ý về nguồn gốc sản phẩm và liệu có tương thích với xe hay không nhằm tránh "tiền mất tật mang", đặc biệt phát sinh hỏng hóc ở các bộ phận liên quan khi sử dụng phụ tùng không rõ nguồn gốc hoặc không đúng mã sản phẩm có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành chính hãng của xe. Do đó, việc thay thế các phụ tùng chính hãng đã được kiểm định chất lượng, đồng nghĩa mang đến sự tương thích cao nhất dành cho từng loại xe. Đảm bảo được khả năng vận hành ổn định, giúp kéo dài tuổi thọ của xe và giá trị của xe luôn được giữ ở mức cao nhất chính là ưu điểm trong việc sử dụng phụ tùng chính hãng.

Khi xe đến lịch bảo dưỡng định kỳ, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động được thời gian cũng như lựa chọn xưởng dịch vụ thuận tiện nhất cho việc di chuyển chỉ với vài thao tác đơn giản khi Đặt lịch hẹn trực tuyến. Hơn nữa, các kỹ thuật viên tại Vietnam Star sẽ chủ động hơn trong khâu tiếp đón, chuẩn bị và phục vụ khách hàng chu đáo hơn, đem đến thời gian bảo dưỡng hoàn thành ở mức tối ưu nhất có thể.

Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, Vietnam Star còn được công nhận thông qua những giải thưởng danh giá mà Mercedes-Benz Việt Nam đã trao tặng như: Đại lý đạt chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất trong các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam (Best CSI showroom of the year 2021), Đại lý có thành tích xuất sắc (The High Performing Dealerships), Xưởng dịch vụ cống hiến xuất sắc (Best Service Advisor) và Nhân viên cố vấn dịch vụ xuất sắc (Best Service Advisor).

Danh sách xưởng dịch vụ Vietnam Star tại Việt Nam:

1. Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng.

2. Mercedes-Benz Vietnam Star - Trung tâm dịch vụ Tân Thuận.

3. Mercedes-Benz Vietnam Star Chế Lan Viên.

4. Mercedes-Benz Vietnam Star Hà Nội - Autohaus Long Biên.

5. Mercedes-Benz Vietnam Star Bình Dương.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ, quý khách hàng vui lòng truy cập https://www.vietnamstar-auto.com hoặc liên hệ:

Hotline: 1800 6142 (Miền Nam)|1800 6143 (Miền Bắc).

Email: contact@vietnamstar-auto.com