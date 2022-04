Chương trình "Dịch vụ Mercedes. Nhận Mercedes" với nhiều ưu đãi cho xe hết hạn bảo hành

Cụ thể, khách hàng khi đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa trực tuyến sẽ nhận ngay 1 nón Mercedes-Benz. Tặng thêm 1 bugi chính hãng đối với khách hàng nhận được email ưu đãi từ Mercedes-Benz Việt Nam về quà tặng này.

Tặng 1 phiếu ưu đãi 1.500.000 đồng cho phụ kiện và bộ sưu tập Mercedes-Benz chính hãng (áp dụng có điều kiện) và 1 dù (ô) đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ với hóa đơn từ 7.000.000 đồng. Tặng thêm Phiếu mua hàng Esteem trị giá 200.000 đồng dành cho khách hàng có hóa đơn chi tiêu trên 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, miễn phí 2 lít dầu chính hãng Mercedes-Benz cho các khách hàng bảo dưỡng, sửa chữa xe (có thay dầu). Ngoài ra, tại khu vực Hà Nội, Vietnam Star mang đến dịch vụ bảo dưỡng tận nhà (Chương trình áp dụng có điều kiện, không áp dụng đối với Bảo hành, Bảo hiểm và Kinh doanh phụ tùng…).

Dịch vụ chính hãng của Mercedes-Benz mang lại sự an tâm cho khách hàng (Ảnh: Vietnam Star).

Chương trình "Dịch vụ Mercedes. Nhận Mercedes" được Vietnam Star triển khai dành cho các khách hàng sử dụng xe Mercedes-Benz vừa hết hạn bảo hành 3 năm chính hãng, tức là những xe Mercedes-Benz có thời gian đăng ký lần đầu trước ngày 1/3/2019. Thấu hiểu và đồng hành cùng tất cả khách hàng sử dụng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hệ thống xưởng dịch vụ Vietnam Star trên toàn quốc cam kết mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn dành cho xe Mercedes-Benz đã hết hạn bảo hành chính hãng sau 3 năm theo tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm xe du lịch và xe thương mại V-Class, Vito.

Nắm bắt được tâm lý "ngại" sử dụng dịch vụ bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng chính hãng khi xe đã hết thời hạn bảo hành, thay vào đó chủ xe thường mang xe đến các garage bên ngoài nhằm tiết kiệm chi phí. Chính điều đó vô tình làm mất đi giá trị của xe nhanh hơn qua việc bảo dưỡng không đúng cách, thay thế phụ tùng trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc và đặc biệt tay nghề của thợ không được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu.

Sử dụng dịch vụ chính hãng từ Mercedes-Benz với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản (Ảnh: Vietnam Star).

Khách hàng sở hữu xe hơi hạng sang Mercedes-Benz khi mang xe đến đại lý ủy quyền chính hãng và sử dụng dịch vụ có thể hoàn toàn yên tâm vì chiếc xe sẽ được kiểm tra tổng quát bằng thiết bị chuyên dụng độc quyền Mercedes-Benz. Đảm bảo các tính năng vận hành ổn định, trơn tru cũng như giúp giá trị của xe được giữ ở mức tối ưu.

Để sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star cho việc bảo dưỡng hoặc cần kiểm tra/thay thế phụ tùng, khách hàng chỉ cần đặt lịch hẹn trực tuyến tại đây và chọn xưởng dịch vụ gần nhất cũng như thời gian thích hợp. Sau mỗi lần đặt hẹn trực tuyến thành công, khách hàng sẽ được tặng 1 nón Mercedes-Benz chính hãng.

Ngoài ra khách hàng sẽ nhận được phiếu ưu đãi 1.500.000 đồng áp dụng cho Phụ kiện và bộ sưu tập Mercedes-Benz chính hãng khi khách hàng mang xe vào sử dụng dịch vụ có hóa đơn từ 7.000.000 đồng trở lên (áp dụng có điều kiện) và tặng thêm 1 dù (ô) chính hãng. Tặng thêm Phiếu mua hàng Esteem trị giá 200.000 đồng dành cho khách hàng có hóa đơn chi tiêu trên 10.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng bảo dưỡng xe và thay dầu sẽ được miễn phí 2 lít dầu chính hãng Mercedes-Benz. Đặc biệt, khách hàng tại khu vực Hà Nội có thể tận hưởng sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng tận nhà chuyên nghiệp từ Vietnam Star khi xe đến mốc bảo dưỡng A và B.

Sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star, khách hàng nhận được nhiều đặc quyền (Ảnh: Vietnam Star).

Như vậy, chỉ cần đặt lịch hẹn trực tuyến vô cùng đơn giản và mang xe đến sử dụng dịch vụ tại Vietnam Star khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm, chiếc xe sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng đúng quy trình, đặc biệt chi phí cực kỳ hợp lý cũng như tận hưởng rất nhiều ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng xe sang theo tiêu chuẩn 5 sao.

Để biết thêm chi tiết chương trình "Dịch vụ Mercedes. Nhận Mercedes" và trải nghiệm showroom Mercedes-Benz.

Quý khách vui lòng liên hệ đến hệ thống đại lý của Vietnam Star trên toàn quốc.

Vietnam Star Automobile là một thành viên của tập đoàn LSH AUTO International - một trong những tập đoàn đại lý ô tô cao cấp lớn nhất thế giới và cũng là đối tác chiến lược hàng đầu của Mercedes-Benz toàn cầu. Sau hơn 17 năm hình thành và phát triển, hiện nay Vietnam Star đã sở hữu 7 hệ thống kinh doanh và xưởng dịch vụ trải dài từ Bắc đến Nam.

Bên cạnh đó, Vietnam Star còn được công nhận thông qua những giải thưởng danh giá mà Mercedes-Benz Việt Nam đã trao tặng trong năm 2021 như: Đại lý đạt chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất trong các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam (Best CSI showroom of the year 2021), Đại lý có thành tích xuất sắc (The High Performing Dealerships), Xưởng dịch vụ cống hiến xuất sắc (Best Service Advisor) và Nhân viên cố vấn dịch vụ xuất sắc (Best Service Advisor)