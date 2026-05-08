Ford Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 2026

Ford cung cấp cho đời xe 2026 của Everest 5 phiên bản gồm: Active 2.0L 4x2 (giá 1,129 tỷ), Sport 2.0L 4x2 (1,209 tỷ), Platinum 2.0L 4x2 (giá 1,335 tỷ), Platinum 2.0L 4x4 (1,44 tỷ) và Platinum+ 2.3L EcoBoost 4x4 (1,629 tỷ đồng). Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp.

Everest Platinum+ là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ của Ford (Ảnh: Hội An).

Đáng chú ý nhất là lựa chọn máy xăng đã xuất hiện trên dòng SUV 7 chỗ của Ford. Hãng xe Mỹ đã đưa hệ thống động cơ 2.3L EcoBoost của Explorer lên chiếc Everest 2026. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan.

Cụ thể, bản Everest Platinum+ được trang bị động cơ 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 446Nm tại 3.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Thiết kế đuôi xe của Everest mới không có nhiều điểm khác biệt so với đời xe trước (Ảnh: Hội An)

Ford Everest Platinum+ có kích thước dài x rộng x cao là 4.914 x 1.923 x 1.840 mm, chiều dài cơ sở 2.900mm, khoảng sáng gầm ở mức 228mm và bố trí 7 chỗ ngồi.

Một số trang bị đáng chú ý có trên phiên bản Everest Platinum+ như: đèn Matrix LED, cửa sổ trời toàn cảnh, mâm xe 21inch đi kèm lốp 275/45, ghế thể thao bọc da, màn hình thông tin giải trí 12inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, 12 loa B&O, camera 360 độ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Khoang cabin của Ford Everest Platinum+ (Ảnh: FVN).

Với cấu hình động cơ mới, giá bán cao nhất của Ford Everest 2026 tăng 84 triệu đồng. Với mức giá này, Everest trở thành mẫu SUV hạng D đắt nhất phân khúc.

Skoda Kodiaq Sportline 2026

Phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV Skoda Kodiaq có giá bán 1,628 tỷ đồng. Kodiaq Sportline 2026 được nhập khẩu từ CH Séc.

Skoda Kodiaq 2026 được tinh chỉnh một số chi tiết ở nội/ngoại thất (Ảnh: Hội An).

Skoda Kodiaq 2026 vẫn được trang bị hệ thống động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Skoda Kodiaq 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.659mm, với chiều dài cơ sở 2.790mm. Cả hai phiên bản Premium và Sportline đều được trang bị mâm 19 inch. Với thông số trên, không gian sử dụng cho 7 chỗ ngồi chỉ ở mức đủ dùng.

Khoang lái trên phiên bản Skoda Kodiaq Sportline 2026 (Ảnh: Hội An).

Về thiết kế ngoại thất, so với phiên bản tiền nhiệm, Kodiaq Sportline 2026 được nâng cấp một số vị trí cảm biến.

Trong khi đó, không gian bên trong xe của bản Sportline được bổ sung túi khí bên hông, rèm che nắng hàng ghế sau, khay để đồ ở trung tâm hàng ghế sau, giá đỡ điện thoại hàng ghế sau, hộp đựng rác 2 bên và bảo vệ viền cửa.

Tất cả các trang bị này thuộc gói Simply Clever Family có trên phiên bản Kodiaq Sportline 2026.

BYD Sealion 8 2026 (đời xe 2025)

Thiết kế của BYD Sealion 8 sở hữu ngoại thất góc cạnh và khỏe khoắn hơn. Xe được phân phối tại Việt Nam thuộc bản cao nhất, có hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 21 inch và đặc biệt được trang bị cùm phanh Brembo hiệu suất cao màu vàng.

Dòng SUV BYD Sealion 8 tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Không gian bên trong của BYD Sealion 8 vẫn giữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Trung Quốc, nhưng theo đuổi phong cách sang trọng, giống mẫu BYD Han. Ghế ngồi của xe được bọc da màu nâu và thêu hình quả trám, đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn sau vô-lăng, màn hình trung tâm có kích thước 15,6 inch.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: đèn viền trang trí nội thất 31 màu, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây có công suất 50W, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc không khí PM2.5, ghế lái nhớ 2 vị trí...

Về khả năng vận hành, BYD Sealion 8 được trang bị hai mô-tơ điện đặt trên cầu trước và sau, lần lượt có công suất tối đa 241 mã lực và 268 mã lực, từ đó sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với tổng mô-men xoắn lên tới 700Nm, mẫu xe Trung Quốc có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,9 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất, khi sạc đầy, BYD Sealion 8 có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 530km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, mất 30 phút để sạc từ 30% lên 80% pin.

BYD Sealion 8 có kích thước dài x rộng x cao là 4.970 x 1.950 x 1.745 mm, chiều dài cơ sở 2.820mm và bố trí 7 chỗ ngồi. Xe được bán với giá 1,569 tỷ đồng. Giống như phần đông các dòng xe điện của BYD, Sealion 8 vẫn chưa gây được sức hút với khách hàng do chưa có nhiều trạm sạc cũng như hệ thống xưởng dịch vụ còn ít tại Việt Nam.

Kia Sorento Hybrid 2026

Mặc dù đã được trưng bày tại một số đại lý của Thaco, thời điểm này giá bán cũng như thông số kỹ thuật của Sorento Hybrid 2026 vẫn chưa được công bố. Nhưng theo một số chuyên gia, giá bán của phiên bản này sẽ tiệm cận mức 1,6 tỷ đồng.

Thiết kế cụm đèn pha của Kia Sorento Hybrid mới đã được nâng cấp (Ảnh: Hội An).

Theo công bố của nhà sản xuất, Sorento Hybrid mới sử dụng công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC tương tự "người anh em" Carnival Hybrid.

Hệ thống E-VMC có ba tính năng chính. Trong đó, E-Ride hỗ trợ triệt tiêu dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề. E-Handling tăng ổn định thân xe khi vào cua, tự động điều chỉnh lực phanh và mô-men xoắn giúp xe bám đường tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đánh lái.

Thiết kế đuôi xe của Kia Sorento Hybrid mới (Ảnh: Hội An).

Cuối cùng, E-EHA hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, gia tăng độ ổn định thân xe trong các tình huống cần xử lý nhanh.

Các nâng cấp còn lại nhiều khả năng tương tự các phiên bản máy xăng, dầu. Xe sử dụng đèn pha LED dạng dọc giống Carnival, dải đèn LED định vị mảnh hơn và lưới tản nhiệt mới. Đèn hậu và bộ mâm được thiết kế mới.

Khoang lái được tạo điểm nhấn với màn hình đôi (Ảnh: Hội An).

Nâng cấp nổi bật bên trong khoang cabin là cụm màn hình đôi 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm. Màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cần số truyền thống thay bằng cần số điện tử. Vô lăng hai chấu mới khác với vô lăng của phiên bản máy xăng, dầu.

Gói ADAS nâng cấp lên bản 2.0, bổ sung cảm biến bên hông, cùng hai tính năng cảnh báo mới: hỗ trợ tránh va chạm phía trước và sau. Các tính năng ADAS sẵn có ở phiên bản hiện hành được giữ nguyên.

Tương tự bản hiện tại, dự kiến Kia sẽ cung cấp tới người dùng phiên bản hybrid cắm sạc và không cắm sạc của Sorento mới tới người dùng trong nước.