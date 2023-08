CEO VinFast nói về kế hoạch hậu niêm yết trên sóng CNN

"VinFast - một trong những 'người chơi' mới nhất trên thị trường ô tô điện" - người dẫn chương trình, nhà báo Julia Chatterly, mở đầu First Move trên CNN với lời giới thiệu về VinFast và màn chào sàn ấn tượng trên Nasdaq cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động tại Mỹ với việc khởi công xây dựng một nhà máy tại Bắc Carolina.

VinFast đã hoàn tất niêm yết tuần trước, là một cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn Vingroup, những cũng là khoảnh khắc đáng nhớ với bà và các cộng sự tại VinFast. Bà cảm thấy như thế nào?

- Rất thú vị. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự chào đón của thị trường. Chúng tôi nghĩ rằng thị trường nhìn nhận năng lực của chúng tôi, và bạn biết đấy, thị trường cần những người như chúng tôi.

Bà có thể chia sẻ về kế hoạch của VinFast sau niêm yết?

- Chúng tôi luôn có rất nhiều kế hoạch lớn phía trước. Chúng tôi đã niêm yết thành công và tin rằng thị trường chung đang phục hồi và sẽ giúp ích cho VinFast trong việc gọi vốn trong tương lai.

Hiện tại chúng tôi có sự hỗ trợ từ công ty mẹ Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng với cam kết tài trợ 2,5 tỷ USD, giúp chúng tôi có thể hoạt động đến thời điểm hòa vốn và có lợi nhuận. Chúng tôi đang xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, tập trung vào sản xuất, bàn giao xe và đang mở rộng ra các thị trường khác, bao gồm Bắc Mỹ, Việt Nam, sắp tới là châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông.

Vì sao VinFast tự tin có thể cạnh tranh tại thị trường Mỹ, nơi có rất nhiều thương hiệu xe điện lớn như Tesla?

- Tôi cho rằng chị vừa đề cập tới lý do rồi. Đó là Mỹ, thị trường rất khó khăn và thách thức. Nếu chúng tôi có thể thành công ở Mỹ, chúng tôi có thể xây dựng thương hiệu và thành công ở bất kỳ nơi đâu.

Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, đặc biệt với mô hình kinh doanh mới - mô hình hybrid (hệ thống bán lẻ riêng của thương hiệu kết hợp với hợp tác với hệ thống nhà phân phối) sẽ giúp VinFast mở rộng thị trường nhanh chóng hơn. Chúng tôi đã đón nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ nhiều tiểu bang.

Ngoài ra, ở góc độ bao quát, khi thị trường đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện có nghĩa là dư địa còn rất lớn và có đủ chỗ cho các thương hiệu xe điện mới. Và chúng tôi tin rằng VinFast có thể chinh phục thị trường.

Bà có thể chia sẻ thêm về công suất sản xuất tại các nhà máy?

- Nhà máy tại Việt Nam có thể đạt công suất 300.000 chiếc/năm và chúng tôi đã có kế hoạch mở rộng quy mô lên đến 950.000 chiếc/năm. Lợi thế về chi phí nhân công, cùng với chuỗi cung ứng bền vững đã tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho VinFast. Bên cạnh đó, nhà máy Bắc Carolina sẽ đi vào vận hành với công suất 150.000 chiếc/năm và cũng có thể mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu thị trường.

- VF 8 hiện có giá từ khoảng 46.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) và sắp tới sẽ là mẫu xe VF 9. Bà chia sẻ về lượng đơn đặt trước của VF 9?

- Hiện tại, chúng tôi có khoảng 26.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và khoảng 10.000 đơn tại Mỹ và 2/3 trong số đó là đơn đặt trước cho mẫu VF 9. Nhiều khách hàng đang chờ đợi nhận mẫu xe này tại Mỹ.

Những khó khăn nào mà các hãng xe điện đang phải đối mặt và là điều ngăn cản khách hàng tiếp cận sản phẩm? Đó có phải là về giá, hệ thống trạm sạc… hay không?

- Hệ thống trạm sạc của Mỹ tới nay đã và đang phát triển rộng rãi. VinFast có thể kết nối với hơn 73.000 trạm sạc tại Mỹ. Với sự phát triển của hệ thống trạm sạc và hệ thống đối tác hiện có, chúng tôi tự tin rằng đây không phải là vấn đề lớn.

Theo tôi, thử thách ở đây là tạo ra một sản phẩm phù hợp với túi tiền của mọi khách hàng. Vì thế, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho xe điện trở nên dễ dàng tiếp cận cho mọi người. Đó là lý do mà chúng tôi đã đưa ra thị trường chuỗi sản phẩm đầy đủ từ mẫu xe nhỏ nhất như minicar VF 3 tới VF 9 là mẫu xe SUV full-size, 3 hàng ghế.

Hiện nay, các nhà đầu tư chỉ có phần rất nhỏ (1%) số cổ phiếu để đầu tư, họ có cơ hội nào trong tương lai khi VinFast mong muốn gọi vốn không?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ hội gọi vốn đầu tư theo tình hình giao dịch của thị trường. Số lượng cổ phiếu lớn hơn sẽ được đưa ra thị trường dự kiến trong khoảng 6 tháng đến một năm tới.

"First Move with Julia Chatterley" là chương trình về kinh tế hàng đầu của Đài truyền hình CNN, phát vào 9 giờ sáng (giờ Mỹ) hàng ngày và lên sóng trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Tiêu chí để xuất hiện trong chương trình này là doanh nghiệp có bước chuyển mình đột phá, có triển vọng phát triển ấn tượng. Ngoài đại diện Vingroup, người dẫn chương trình Julia Chatterley từng trò chuyện với nhiều lãnh đạo nổi tiếng đến từ các thương hiệu như ông Reid Hoffman, đồng sáng lập mạng xã hội Linkedin, Chủ tịch hãng Emirates Airlines, ông Tim Clark, Chủ tịch hãng Cisco, ông Chuck Robins…