Cay mắt với clip gia đình đi xe máy gặp sự cố trên đường về quê tránh dịch

Dân trí Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một gia đình đi xe máy bị ngã xuống đường vì mệt trong chặng đường dài về quê tránh dịch đã khiến nhiều người xem cay mắt…

Theo đó, một gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ đã đi xe máy vượt quãng đường hơn 1.500km từ tỉnh Bình Phước về nhà tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để tránh dịch. Khi đến quốc lộ 7, đoạn qua huyện Tương Dương (Nghệ An), chiếc xe dừng lại và bỗng đổ kềnh xuống đường, có lẽ do người chồng điều khiển xe máy đã quá mệt sau một chặng đường dài.

Bé gái ngồi sau có vẻ đã bị giật mình sau cú ngã nên bật khóc. Trong khi người lớn đang cố gắng dựng chiếc xe máy dậy lại vô tình làm đau, khiến bé trai có lẽ cũng thấm mệt khi phải ngồi trên xe máy đi đường dài bật khóc.

Khi thấy gia đình bị ngã xuống đường với hành lý cồng kềnh chất trên xe máy, những người đi ô tô ở phía sau đã nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ. May mắn không có thành viên nào trong gia đình bị thương sau cú ngã.

Đoạn clip ghi lại tình huống trên đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho biết, họ đã không cầm được nước mắt trước hình ảnh 2 em bé bật khóc sau cú ngã.

"Tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy sự vất vả của cả gia đình và hình ảnh 2 em bé trong đoạn clip. Thương cả gia đình, hy vọng mọi người sẽ bình an và sớm trở về nhà an toàn", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Một chặng đường quá vất vả cho cả gia đình. Các em còn quá nhỏ để có thể chịu được một hành trình dài và liên tục trên xe máy như vậy, thật đáng thương", một cư dân mạng khác bình luận.

"Khi các em bật khóc, tôi cũng đã không cầm được nước mắt. Cả gia đình đã quá vất vả sau một chặng đường dài. Có lẽ người bố cũng đã quá mệt mỏi nên không thể giữ vững được tay lái. Có lẽ họ cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải mang các con đi một chặng đường dài vất vả và nguy hiểm đến như vậy", một người dùng Facebook chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ngợi khen ý thức của bé trai trong đoạn clip, khi em bé vừa đau, vừa hoảng sợ, nhưng cũng không quên đeo lại chiếc khẩu trang bị tuột ra sau cú ngã.

Những ngày qua, khi các tỉnh, thành phía Nam phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để đề phòng dịch bệnh, nhiều người sống tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã chọn cách đi xe máy trở về quê nhà để tránh dịch. Nhiều người đã phải đi chặng đường dài hàng ngàn km liên tục để có thể trở về quê.

T.Thủy

Nguồn video: Văn hóa giao thông