Cảnh sát Mỹ xử lý tài xế che biển số như thế nào?

Cảnh sát ba bang New York, New Jersey, và Connecticut của Mỹ đang mở chiến dịch kiểm tra và xử lý các trường hợp che biển số nhằm né phạt nguội và trốn phí cầu đường.

Hồi đầu tuần, truyền thông đã đưa tin tổng số tiền phạt nguội vi phạm tốc độ mà các tài xế ở thành phố New York trốn được trong thời gian qua lên tới hơn 100 triệu USD do cố tình che biển số.

Giờ đây, chính quyền bang New York và New Jersey đã mở chiến dịch xử lý các trường hợp trốn phí cầu đường. Họ phát hiện tổng số tiền mà các tài xế dùng mẹo che biển để trốn phí cầu đường trong năm 2023 lên tới hơn 25 triệu USD, tăng 14% so với năm 2022.

Hôm 19/1, một tài xế đã bị bắt trên cầu George Washington và bị phát hiện có tới 292 vi phạm, gồm 5.167 USD phí cầu đường và 14.600 USD các loại phí khác. Như vậy, tổng số tiền phí và phạt mà người này phải nộp bổ sung là gần 20.000 USD, theo trang New York Post.

Cơ quan chức năng cho biết người này đã dùng một thiết bị giống như của James Bond để giấu biển số chỉ bằng một nút bấm bên trong xe.

Thiết bị tiếp tay cho tài xế che biển số để trốn phí cầu đường và phạt nguội (Ảnh: Port Authority NY NJ).

Cảnh sát cho biết đã chú ý khi tài xế này lái xe qua trạm thu phí ở cầu George Washington và biển số bỗng biến mất nên họ lập tức yêu cầu dừng xe. Kết quả là người này đã bị bắt giữ và cảnh sát phát hiện xe lắp thiết bị che biển số theo điều khiển của tài xế.

Tài xế này phải đối mặt với một loạt tội danh, như ăn cắp thiết bị, giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước, và tàng trữ công vụ trộm cắp. Cảnh sát cũng cho biết người này không thể xuất trình chứng nhận bảo hiểm.

Đáng ngạc nhiên, đây không phải trường hợp nằm trong top 10 về mức phạt trong năm 2023. Mức cao nhất lên tới 78.632,80 USD, và trường hợp vi phạm nghiêm trọng nhất lên tới hơn 200.000 USD.

Hồi tháng 1 năm ngoái, cảnh sát Mỹ đã bắt 21 trường hợp trốn phí cầu đường chỉ trong một ngày ra quân trên một cây cầu. Trong đó có một tài xế xe Mazda trốn phí cầu đường tới 57.000 USD. Tổng số tiền mà nhóm này đã trốn phí cầu đường lên tới hơn 400.000 USD.

Cuối năm 2023, một chiến dịch khác đã dẫn tới việc tịch thu 44 ô tô, tương đương hơn 1 triệu USD tiền phạt vi phạm luật giao thông và trốn phí cầu đường.