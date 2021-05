An tâm tận hưởng mùa hè cùng xe Mazda

Dân trí Với chương trình ưu đãi lên đến 160 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu các mẫu xe Mazda đang được yêu thích để có những trải nghiệm thú vị, an toàn cùng gia đình.

Đồng hành cùng khách hàng đang mong muốn sở hữu ô tô nhằm bảo vệ sức khỏe của cả gia đình trong mỗi chuyến đi, đặc biệt là dịp hè sắp tới. THACO AUTO triển khai chương trình đặc biệt với tổng giá trị ưu đãi lên đến 160 triệu đồng. Trong đó, Mazda CX-8 Deluxe có mức ưu đãi cao nhất bao gồm ưu đãi trực tiếp giá bán đến 110 triệu đồng, tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Tiếp theo đó, Mazda6 ưu đãi đến 100 triệu đồng; Mazda3 Sedan và Mazda3 Hatchback ưu đãi đến 99 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại như New Mazda2, New Mazda6, New Mazda CX-5 có mức ưu đãi từ 35-64 triệu đồng. Chương trình ưu đãi bắt đầu từ ngày 04/05/2021, tùy theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Anh Hoàng Dũng (32 tuổi - ở Hà Nội) quyết định sở hữu Mazda3 vì muốn bảo đảm an toàn cho vợ, con. "Thực sự lúc đầu tôi cũng chưa có ý định mua ô tô. Nhưng với tình trạng dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tôi hạn chế cho các con đến các chỗ vui chơi đông người và di chuyển trên các phương tiện công cộng, nên tôi quyết định mua xe để cuối tuần chở các con về nhà ngoại chơi. Từ khi đi xe riêng của mình tôi an tâm hơn hẳn mỗi khi ra đường", anh Dũng chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Đức Anh (45 tuổi - tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ "Tôi thấy việc mua xe thời điểm này là quyết định sáng suốt nhất, bởi bên cạnh các ưu đãi lớn của hãng, thì việc di chuyển bằng xe hơi không những bảo vệ tốt sức khỏe của cả gia đình mà còn giúp tôi linh động hơn trong công việc. Hơn nữa, với việc thường xuyên đi du lịch, chiếc Mazda CX-8 mà tôi đang sở hữu hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu về mặt không gian, giúp cả gia đình tôi thấy thoải mái và dễ chịu kể cả khi di chuyển đường dài".

Bên cạnh đó, các công nghệ an toàn cao cấp trên các mẫu xe Mazda thế hệ mới cũng góp phần mang đến sự an tâm cho khách hàng trong những chuyến du lịch vào dịp hè sắp tới. Gói công nghệ cao cấp i-Activsense được trang bị trên toàn bộ sản phẩm từ New Mazda2, All-New Mazda3, New Mazda6 cho đến các mẫu SUV như Mazda CX-5, Mazda CX-8 hay Mazda CX-3, Mazda CX-30 vừa ra mắt. Trong khi các thương hiệu khác chỉ đưa công nghệ an toàn độc quyền của họ lên một vài mẫu xe tiêu biểu. Những tính năng cao cấp trong gói i-Activsense có thể kể đến như: Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA; Điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC; Cảnh báo điểm mù BSM, Hỗ trợ giữ làn đường LAS hay Hỗ trợ phanh thông minh SBS,… tất cả đều là những tính năng an toàn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hạng sang. Những tính năng này đều mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất khi di chuyển, tạo sự an tâm tối ưu.

Trường Thịnh