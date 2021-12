7 người ngồi trong xe Tesla sống sót thần kỳ sau khi bị rơi từ độ cao 9m

Dân trí 7 người ngồi trong một chiếc Tesla Model S, bao gồm tài xế và 6 trẻ nhỏ, đã sống sót một cách thần kỳ khi chiếc xe bị mất lái và rơi từ độ cao hơn 9m xuống sân vườn một ngôi nhà ven đường.

CEO Elon Musk của Tesla luôn tự hào ca ngợi về mức độ an toàn trên các sản phẩm của hãng xe điện này. Elon Musk thậm chí còn khẳng định rằng các mẫu xe của Tesla được trang bị công nghệ túi khí đã được điều chỉnh để phù hợp với cách ngồi của những người trên xe, giúp bảo vệ cho người trên xe một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Mới đây, mức độ an toàn của xe Tesla đã được kiểm chứng thực tế trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Utah (Mỹ).

Chiếc Tesla Model S bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ túi khí nổ tung và 7 người ngồi trên xe sống sót đầy may mắn (Ảnh: KSL5TV).

Theo đó, một chiếc Tesla Model S, với 7 người ngồi trên xe, bao gồm tài xế Sharanjit Singh Multani và 6 trẻ em, là những người cháu của Multani, đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang chạy trên đường cao tốc ở thành phố South Jordan.

Chiếc xe Tesla Model S do Singh Multani điều khiển đã bị mất lái, lao qua lan can của đường cao tốc và rơi xuống sân vườn của một ngôi nhà ven đường từ độ cao 9,1m. Vụ tai nạn khiến chiếc xe Tesla bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ túi khí của chiếc xe bật tung và điều kỳ diệu là cả 7 người ngồi trên xe đều sống sót. Đáng nói hơn, khi sự việc xảy ra, chỉ có Singh Multani là thắt dây an toàn, còn 6 đứa trẻ đều không mang dây an toàn, bao gồm một em bé 4 tuổi nhưng không được sử dụng ghế trẻ em.

Sau khi nghe thấy tiếng va chạm lớn, Jeremy và Amber Lindley, chủ của ngôi nhà mà chiếc Tesla S của Multani rơi xuống, đã lập tức chạy ra ngoài và nhìn thấy một chiếc xe bị lật chỉ cách cửa sổ phòng ngủ của họ vài bước chân. Họ không thể nhìn thấy gì trong xe, nhưng nghe thấy nhiều tiếng la hét.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn, sau đó là đất cát và mảnh vụn văng lên, đập vào cửa sổ nhà chúng tôi", Amber Lindley cho biết. "Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự. Có vẻ như chiếc xe đã rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất, hạ gục 3 cái cây lớn".

Jeremy và Amber Lindley đã nhanh chóng mở cửa xe để cứu những người bên trong ra ngoài. Họ đã lo lắng điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng thật may mắn là cả 7 người trong xe không ai bị thương nặng. Cả 7 người này, bao gồm 6 trẻ nhỏ, đều có thể bước đi với một vài vết trầy xước trên cơ thể.

Cảnh sát thành phố South Jordan đã tiến hành điều tra vụ việc và xác định Singh Multani đã lái xe rất nhanh khi sự việc xảy ra, dẫn đến mất lái khiến chiếc xe văng qua lan can bảo vệ rồi rơi xuống phía dưới.

Hiện Singh Multani đã bị cảnh sát bắt giữ, với cáo buộc tình nghi lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, không thắt dây an toàn cho trẻ em từ 8 đến 16 tuổi khi ngồi trên xe và không sử dụng ghế riêng biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi.

