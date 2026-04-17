4 phụ tùng không cần "vào hãng", có loại tự thay chỉ hết từ vài nghìn đồng

Không thể phủ nhận rằng, chủ xe luôn có cảm giác yên tâm khi đưa xe vào xưởng dịch vụ chính hãng. Đây là nơi có đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, quy trình dịch vụ đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa chi phí vật tư, phụ tùng tại đây cũng cao hơn mặt bằng chung.

Thực tế, có những bộ phận trên ô tô mà chủ xe có thể tự thay thế hoặc đến các garage tư nhân để tối ưu chi phí mà chất lượng vẫn tương đương, thậm chí tốt hơn xưởng dịch vụ chính hãng.

Lốp xe

Các hãng ô tô không tự sản xuất lốp. Các mẫu xe bán ra thị trường đều sử dụng lốp đến từ những thương hiệu lớn như Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Kumho,... Nếu chủ xe tới xưởng dịch vụ chính hãng để thay lốp, kỹ thuật viên sẽ thay lốp của bên thứ ba.

Các hãng ô tô không tự sản xuất lốp xe (Ảnh: Nam Anh).

Do đó, chọn thay lốp ở các cửa hàng, garage chuyên về lốp là ưu tiên của những người có kinh nghiệm sử dụng ô tô lâu năm. Việc thay lốp ở bên ngoài xưởng dịch vụ chính hãng còn giúp chủ xe có nhiều lựa chọn hơn.

Ví dụ lốp theo xe là Bridgestone, nếu muốn chủ xe có thể lựa chọn lốp từ các nhãn lốp khác dựa trên nhu cầu và sở thích, vì có lốp tối ưu độ êm, có lốp tối ưu độ bám đường, có lốp tối ưu tiết kiệm nhiên liệu và có lốp tối ưu chi phí ban đầu.

Lưu ý duy nhất khi thay lốp ở ngoài xưởng dịch vụ chính hãng đó là thay loại cùng thông số với lốp theo xe. Thông số luôn được dập trên thành lốp hoặc ghi trong sổ đăng kiểm tại Việt Nam.

Ắc-quy

Tương tự lốp xe, ắc-quy sử dụng trên ô tô cũng đến từ bên thứ ba. Các nhãn hiệu ắc-quy phổ biến trên thị trường như Đồng Nai, GS, Delkor, Varta, Atlas,... Khi thay thế ắc-quy ở các cửa hàng chuyên ắc-quy hay garage tư nhân, người bán sẽ tư vấn loại ắc-quy có cùng thông số điện áp và kích thước để vừa khay chứa.

Trên lý thuyết, ắc-quy ô tô được bảo dưỡng thường xuyên và hệ thống sạc cho ắc-quy hoạt động bình thường thì tuổi thọ có thể kéo dài đến 100.000km, tương đương 4 năm sử dụng. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế của ắc-quy ô tô tại Việt Nam chỉ rơi vào khoảng 2-3 năm.

Tuổi thọ thực tế của ắc-quy ô tô tại Việt Nam rơi vào khoảng 2-3 năm (Ảnh: EMIN).

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc-quy như điều kiện đường sá, tần suất sử dụng xe, loại ắc-quy. Ắc quy đã hỏng sẽ không thể sạc hay phục hồi lại. Do đó, chủ xe có thể chọn cách bán lại cho cửa hàng kinh doanh ắc-quy để thu về vài trăm nghìn đồng, số tiền này trừ trực tiếp vào giá ắc-quy mới.

Gạt mưa

Gạt mưa ô tô chia làm ba chi tiết chính, gồm cần gạt, khung xương và lưỡi gạt. Cần gạt là bộ phận rất khó hỏng, nếu cần thay mới, chủ xe nên tìm đến xưởng dịch vụ chính hãng. Còn với khung xương và lưỡi gạt thì có thể mua về tự thay tại nhà. Hai chi tiết này thường được gọi chung là gạt mưa.

Trên thị trường hiện có rất nhiều thương hiệu cung cấp gạt mưa, như Bosch, Denso... Chủ xe có thể tùy chọn loại phù hợp với túi tiền và chất lượng mong muốn.

Chủ xe có thể mua và tự thay gạt mưa tại nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa, chủ xe có thể tận dụng khung xương sẵn có và chỉ cần thay lưỡi gạt cao su. Giá lưỡi gạt cao su chỉ từ vài nghìn đến hơn 10.000 đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, giải pháp này có thể gây xước kính nếu chất lượng cao su không đảm bảo hoặc lắp đặt không đúng cách.

Ngoài ra, trong quá trình tháo lắp, nếu cần gạt bật mạnh hoặc va đập trực tiếp vào kính, có thể gây nứt hoặc vỡ kính chắn gió.

Do vậy người dùng cần hết sức thận trọng nếu có ý định tự thay chi tiết này trên xe.

Lọc gió điều hòa

Lọc gió điều hòa là hạng mục thường xuyên được các xưởng dịch vụ chính hãng đưa vào báo giá sửa chữa. Chủ xe hoàn toàn có thể mua về tự thay với chi phí rẻ hơn đáng kể. Trên các sàn thương mại điện tử, lọc gió điều hòa rất đa dạng, như lọc than hoạt tính, lọc HEPA (chống bụi mịn).

Lọc gió điều hòa thường nằm ở vị trí dễ tiếp cận (thường nằm phía sau hộc để đồ bên táp lô phụ). Thời gian tháo và thay thế chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.