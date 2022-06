4 mẫu xe ga phân khối lớn tại Việt Nam, giá từ 155 triệu đồng

Honda SH 350i (giá đề xuất từ 145,99 đến 147,99 triệu đồng)

Xe máy Honda SH 350i ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2021, đây là một trong những mẫu xe ga mới gia nhập dòng xe ga phân khối lớn với 3 phiên bản bao gồm bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Mẫu xe Honda SH 350i sở hữu kiểu dáng sang trọng (Ảnh: Hưng Trần).

Về ngoại hình, Honda SH 350i có thiết kế khá sang trọng, sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.160 x 743 x 1.162 (mm), chiều cao yên xe 805mm.

Đầu xe nổi bật với phần mặt nạ phía trước được vuốt cong tích hợp đèn xi-nhan hai bên, trong khi cụm đèn pha dạng hộp được đặt phía dưới sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Phía đuôi xe, đèn hậu thiết kế mỏng, sử dụng bóng LED và được nẹp ốp crom sáng bóng bắt ngang mang lại cái nhìn sang trọng.

Chính giữa hai bên tay lái là dải đèn định vị ban ngày LED tạo sự nổi bật cho mẫu xe Honda SH 350i.

Bên cạnh đó, Honda SH 350i sở hữu loạt tiện ích hiện đại như chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp định vị xe từ xe, chống trộm. Khu vực điều khiển được trang bị 2 màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị thông tin như vận tốc, quãng đường di chuyển, nhiệt độ động cơ hay lượng tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực.

Đặc biệt, màn hình này còn hỗ trợ thông báo cho chủ nhân khi có cuộc gọi đến hay tin nhắn qua việc kết nối với Smartphone.

Một vài tính năng an toàn trên xe như hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt bánh sau khi tăng ga, chống bó cứng phanh ABS hay đèn cảnh bảo hazard khi phanh gấp.

Honda SH 350i được trang bị màn hình kép hiện đại (Ảnh: Gia An).

Honda SH 350i được trang bị khối động cơ eSP+, giống như trên dòng Honda Forza 350, dung tích 300cc cho công suất 28,8 mã lực và mô-men xoắn 31,8 Nm đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Một lưu ý khi người dùng sử dụng mẫu xe này đó là phải yêu cầu bằng lái xe A2, thay vì A1 mới có thể điều khiển.

Vespa GTS 300 HPE (giá đề xuất 155,4 triệu đồng)

Vespa GTS 300 HPE là phiên bản được nâng cấp thay cho thế hệ Vespa GTS 300 đời 2019. Nhà sản xuất ý đã tinh chỉnh một vài thiết kế ngoại hình và trang bị động cơ hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, Vespa GTS 300 HPE được nhà sản xuất thiết kế lại phần mặt nạ đầu xe với 3 khe hút gió cách điệu đem lại cái nhìn thể thao và khả năng làm mát hơn cho động cơ phía sau. Bên cạnh đó, Piaggio đã nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED so với thế hệ cũ.

Hai bên yếm trước được trang bị bộ tản nhiệt 3 vạch dạng lưới thay vì mang cá như trên thế hệ cũ (Ảnh: Vân Long).

Tương tự như một số đối thủ, mẫu xe cũng được trang bị phanh hệ thống chống trượt ASR, cổng sạc USB và màn hình TFT, 4,3 inch hiển thị vận tốc, quãng đường, mức nhiên liệu hay thông báo cuộc gọi đến, tin nhắn khi kết nối với điện thoại thông minh.

Màn hình trên xe có thể hiển thị bản đồ dẫn đường (Ảnh: Vân Long).

Vespa GTS 300 HPE được trang bị khối động cơ hiệu suất cao, sản sinh công suất 23,8 mã lực và mô-men 26Nm, sức mạnh tăng 12% so với thế hệ cũ kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Với mức giá đề xuất 155,4 triệu đồng, đây là mẫu xe có giá thấp nhất trong phân khúc xe ga phân khối lớn tại Việt Nam.

Yamaha TMax 560

Yamaha Tmax 560 không được phân phối chính thức tại Việt Nam mà qua một đại lý tư nhân nhập khẩu về nước vào tháng 10/2020.

Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa kép bánh trước và đơn ở bánh sau (Ảnh: Hoa Nguyễn).

So với thế hệ cũ TMax 530, mẫu xe đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình, nâng cấp động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nổi bật phần đầu xe là hệ thống chiếu sáng sử dụng 4 bóng LED, hai bên là cụm đèn xi-nhan.

Khu vực điều khiển được trang bị kính chắn gió lớn có thể điều chỉnh cao thấp bằng điện. Bên cạnh đó, xe ga Yamaha Tmax 560 sử dụng cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình kỹ thuật số LCD hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Điểm khác biệt so với các đối thủ chính là Yamaha TMax 530 được trang bị khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 562cc, sản sinh công suất 47,3 mã lực và mô-men xoắn 56Nm đi cùng hộp số vô cấp CVT.

Hệ thống ống xả được sơn đen bóng thay vì màu crom như thế hệ cũ.

Yamaha TMax 560 được trang bị phanh đĩa đôi ở bánh trước đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, công nghệ kiểm soát hành trình hay tính năng sưởi trên yên và tay lái.

Đôi xe cũng đã có sự thay đổi với cụm đèn hậu mang thiết kế hình chữ T công nghệ LED (Ảnh: Hoa Nguyễn).

Hiện tại, mức giá không được đơn vị phân phối đưa ra, tại Nhật Bản mẫu xe được bán ra với hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp Tech Max, mức giá từ 1,29 triệu yên (khoảng 280 triệu đồng).

BMW C 400 (giá từ 289 - 319 triệu đồng)

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu BMW Motorrad đã cho ra mắt dòng xe ga cao cấp BMW C 400 với 2 phiên bản bao gồm C 400 X và C 400 GT, mức giá khởi điểm là 289 triệu đồng.

Ngoại thất phiên bản BMW C 400 X (Ảnh: Khoa NX).

Cả hai mẫu xe đều mang thiết kế khá hiện đại, với phần đầu được trang bị hệ thống chiếu sáng LED hình chữ Y (trên phiên bản C 400 X) và phiên bản C 400 GT mang hơi hướng thiết kế trên các dòng xe ô tô của BMW khi sở hữu cụm đèn pha LED đôi cùng với dải đèn định vị ban ngày.

Ngoại thất phiên bản BMW C 400 GT (Ảnh: Khoa NX).

Cả hai phiên bản của mẫu xe BMW C 400 đều được trang bị hệ thống sưởi tay lái, màn hình hiển thị TFT kích thước 6,5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại và tai nghe bluetooth cho cả người lái và người ngồi sau để nghe nhạc hay chọn bài hát, đi kèm với hệ thống loa giải trí.

Xe được trang bị cốp xe Flex Case độc quyền của BMW Motorrad có thể mở rộng linh hoạt thêm không gian lưu trữ (Ảnh: Khoa NX).

Cùng với đó, BMW C 400 được trang bị khối động cơ 4 thì, dung tích 350cc hiệu suất cao, sản sinh công suất 34 mã lực và mô-men xoắn 35Nm. Cỗ máy này mang lại cho mẫu xe khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 9,5 giây trước khi đạt vận tốc cực đại 139 km/h.

Một số trang bị an toàn trên xe như hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, chìa khóa thông minh Keyless Ride hay hệ thống chống trượt bánh ASC.