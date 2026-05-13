Loạt ô tô bán chậm trong tháng 4: Xe giảm giá hàng trăm triệu vẫn kén khách

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam trong tháng 4 phần lớn vẫn là những cái tên quen thuộc, với nhiều mẫu xe ghi nhận doanh số thấp hơn tháng 3. Đồng thời, doanh số trung bình của những sản phẩm này cũng ghi nhận sự sụt giảm.

Mẫu xe bán chậm nhất không còn là Toyota Wigo, mà một lần nữa là Toyota Corolla Altis. Mẫu hatchback hạng A của nhà Toyota không còn xuất hiện trong danh sách, Kia Sorento cũng không góp mặt.

Thay thế hai vị trí này là Isuzu D-Max và Ford Mustang Mach-E. Trong đó, mẫu crossover thuần điện của Ford ghi nhận doanh số cao kỷ lục nhờ giá niêm yết giảm 900 triệu đồng xuống còn 1,699 tỷ đồng, nhưng vẫn kén khách, do không phải là sản phẩm dành cho số đông.

Tương tự, Suzuki Jimny ghi nhận mức giảm giá tới 140 triệu đồng trong tháng 4, hạ từ 789 triệu đồng xuống còn 649 triệu đồng. Dù vậy, sức tiêu thụ của mẫu xe địa hình cỡ nhỏ này vẫn giảm 77,4% so với tháng trước.

Ngoài Suzuki Jimny và Ford Mustang Mach-E, một số sản phẩm không dành cho khách hàng phổ thông cũng xuất hiện trong danh sách, gồm: Toyota Alphard, Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Trong đó, Alphard và Land Cruiser Prado ghi nhận doanh số tăng nhẹ.

Xe Nhật tiếp tục “phủ sóng” danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 4, với 8 vị trí. Xe Hàn vẫn có đại diện là Hyundai Elantra, trong khi vị trí còn lại thuộc về xe Mỹ.