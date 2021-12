1 tỷ nên mua K5 GT-Line mới hay Camry 2.5Q?

Dân trí Tôi là chủ một startup công nghệ trẻ ở HN, dự định mua sedan cỡ D với tài chính loanh quanh 1 tỷ, chủ yếu đi lại trong phố. Vợ chồng tôi cân nhắc kỹ thấy Kia K5 mới (bản full gtline) và Toyota Camry 2.5Q là ổn nhất nên đã ra đại lý xem 2 mẫu xe này.



Tôi kết K5 GT-Line vì ngoại thất mới thể thao hơn, giá tốt so với lượng lớn tiện nghi và công nghệ được trang bị; động cơ smartstream mạnh, bốc và tiết kiệm; hợp gu với người thích lái như tôi. Vợ tôi thì chấm Camry vì thích hàng ghế sau, vận hành êm, tiện nghi ổn và sau dễ bán lại do xe đã khá phổ thông. Hai mẫu xe một chín một mười, tôi cũng muốn chiều vợ nhưng khổ nỗi Camry 2.5Q mới chênh với K5 GT-Line những 400 triệu lăn bánh (ngang một con sedan a) do giá cao, xe nhập không được ưu đãi thuế mà nội thất lại không thay đổi mấy so với phiên bản 2019.

Phải rướn một khoản quá lớn ngoài kế hoạch, công ty lại đang nhiều thứ phải lo nên tôi rất phân vân liệu Camry có thực sự xứng đáng hay K5 mới là sự lựa chọn hợp lý nhất với túi tiền. Tôi rất mong nhận được chia sẻ từ quý độc giả nhiều kinh nghiệm, xin cảm ơn.

Trường Thịnh