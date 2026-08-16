Từ thông tin người dân, xác định mộ liệt sĩ có nhẫn vàng, đồng hồ

Ngày 16/8, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) cho biết đã xác định 3 ngôi mộ do người dân cung cấp thông tin là mộ liệt sĩ và các di vật nhẫn vàng, đồng hồ, vỏ đạn...

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa tiếp nhận đơn của ông Đồng Phước Quang (SN 1964, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) đề nghị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng hồ đeo tay do đội quy tập tìm thấy trong hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hòn Binh, thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa (Ảnh: UBND xã Duy Nghĩa).

Theo thông tin ông Quang cung cấp, ông Trần Thanh Thuận (SN 1965, trú thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa) cho biết trước đây trong quá trình gia đình đào tìm phần mộ của ông nội tại khu vực Hòn Binh (thôn Thi Thại) đã phát hiện phần mộ có hài cốt và một số di vật.

Do xác định phần mộ được phát hiện không phải của ông nội, ông Thuận đã để nguyên hài cốt, di vật tại vị trí và hoàn trả hiện trạng.

Trên cơ sở các thông tin do nhân chứng cung cấp và kết quả khảo sát, xác minh thực tế tại khu vực này, lực lượng chức năng khai mộ và phát hiện hài cốt cùng một số di vật liên quan, trong đó có đồng hồ đeo tay và các mảnh vải dù, quần áo.

Các di vật được tìm thấy trong ngôi mộ tại khu vực Hòn Binh, thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa (Ảnh: UBND xã Duy Nghĩa).

Qua đối chiếu với các thông tin đã thu thập và ý kiến của các nhân chứng, cựu chiến binh tại địa phương, hài cốt được xác định là liệt sĩ, hiện chưa xác định được họ, tên, quê quán và đơn vị.

Tiếp đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa cũng nhận thông tin do ông Hồ Văn Quang (SN 1975, trú thôn Tây Sơn, xã Duy Nghĩa) cung cấp về 2 hài cốt tại khu vực Nổng Cây, thuộc xã Duy Hải cũ, nay là xã Duy Nghĩa.

Theo ông Quang, trong quá trình xúc cát năm 2018 tại khu vực Nổng Cây, ông phát hiện 2 hài cốt có vải dù quấn quanh. Sau khi phát hiện, ông đã cất bốc và an táng 2 hài cốt tại Nghĩa trang nhân dân xã Duy Nghĩa.

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa tham mưu UBND xã tổ chức hội thảo trao đổi, đối chiếu, nhận định và đánh giá thông tin. Qua đó, các nhân chứng cung cấp thông tin về vị trí, thời gian, quá trình phát hiện hài cốt và các dấu hiệu, di vật liên quan.

Chiếc nhẫn được tìm thấy tại mộ số 1 trong 2 mộ ở Nghĩa trang nhân dân xã Duy Nghĩa (Ảnh: UBND xã Duy Nghĩa).

UBND xã Duy Nghĩa đánh giá các thông tin do nhân chứng cung cấp có cơ sở thực tế, phù hợp với đặc điểm lịch sử, địa bàn hoạt động trong thời kỳ chiến tranh; thống nhất đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, khai mộ và xác minh.

Sau khi khai mộ, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt cùng các dấu hiệu, di vật liên quan. Qua kiểm tra, đối chiếu với thông tin do nhân chứng cung cấp, đặc điểm khu vực phát hiện và các dấu hiệu, di vật liên quan, 2 hài cốt được xác định là liệt sĩ, hiện chưa biết họ, tên, quê quán và đơn vị.

Sau khi hoàn thành công tác khai mộ, quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định ADN, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Duy Nghĩa quản lý theo quy định.

Ông Đỗ Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, đơn vị liên quan chuẩn bị thủ tục cần thiết, dự kiến ngày 19/8, xã sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.