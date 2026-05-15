“Đợi anh nhé, hết chiến tranh mình xây dựng gia đình...”

Ngày 14/5, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Tùng được chính quyền xã Yên Trung (Nghệ An) cùng gia đình, dòng họ tổ chức trọng thể tại quê nhà.

Tại buổi lễ, Hội cựu chiến binh xã Yên Trung trang trọng thực hiện nghi thức phủ quốc kỳ lên hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Tùng.

Nghi thức phủ quốc kỳ lên hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Tùng (Ảnh: Hoàng Lam).

Liệt sỹ Hoàng Kim Tùng (SN 1950, quê xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An, nay là xã Yên Trung).

Năm 1967, khi mới 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng thanh niên Hoàng Kim Tùng xung phong lên đường nhập ngũ, biên chế vào Tiểu đoàn 990, Sư đoàn 571, Đoàn 559 - lực lượng vận tải chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn, trực tiếp chiến đấu và vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Tùng (Video: Hoàng Lam).

Ngày 12/8/1972, trong cao điểm chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng Hoàng Kim Tùng anh dũng hy sinh. Thời điểm đó, ông mới 22 tuổi.

Hài cốt của liệt sỹ Hoàng Kim Tùng được an táng tại nghĩa trang của đơn vị ở Bến Tắt (huyện Gio Linh cũ, tỉnh Quảng Trị), sau đó được quy tập vào Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Tùng được cất bốc, đưa về yên nghỉ tại quê hương, bên cạnh bố, mẹ và người thân.

Cô thôn nữ năm xưa nay đã thành bà lão, thắp nén hương tưởng nhớ "người bạn đặc biệt" của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

“Anh ấy hi sinh khi còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình, để lại lời hẹn ước vẫn còn dang dở”, ông Trần Văn Sửa, người bạn, người đồng đội và là em rể của liệt sỹ Hoàng Kim Tùng tâm sự.

Ngày về của liệt sỹ Hoàng Kim Tùng vắng bóng mẹ, cha và người anh trai cả nhưng có sự hiện diện của người phụ nữ anh từng nói lời hẹn ước trước ngày ra trận. Cô thôn nữ N.T.T. (SN 1949, trú xã Yên Trung) năm xưa nay đã trở thành bà lão gần 80 tuổi, lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ liệt sỹ...

“Ngày ấy chúng tôi mới 17, 18 tuổi đã biết yêu gì đâu, thấy mến mến nhau thôi. Đêm trước ngày ra trận, anh ấy nói: “T. ở nhà giữ gìn sức khỏe, lao động, sản xuất xây dựng quê hương. T. đợi tôi, hết chiến tranh tôi về sang thưa chuyện cùng bố mẹ để mình “xây dựng” với nhau”, bà kể.

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, liệt sỹ Hoàng Kim Tùng đã trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương (Ảnh: Hoàng Lam).

Cô thôn nữ dúi vào tay anh chiếc khăn mùi xoa mới tinh như lời hẹn ước. Thế nhưng người lính đã không về... Sau này, bà nên duyên với một thương binh. Tình cảm trong sáng thủa ban đầu ấy vẫn được giữ gìn trong sâu thẳm tâm hồn. Bà chu toàn với chồng, chăm sóc 2 người con bị di chứng chất độc da cam, nuôi nấng 3 người con khác nên người.

Hôm nay, bà đón liệt sỹ Hoàng Kim Tùng trở về với tư cách là một “người bạn đặc biệt” - một phần ký ức đẹp đẽ nhưng cũng rất bi tráng của những người đã đi qua chiến tranh...