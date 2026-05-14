Đưa 5 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang Đông Lễ

Ngày 14/5, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập tại thôn Xi Pa, xã Đakrông, Quảng Trị.

Các hài cốt do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc vào tháng 4 vừa qua.

Các đại biểu đưa hài cốt liệt sỹ về khu vực an táng (Ảnh: Xuân Diện).

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng lễ nghi, góp phần tô thắm truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước.

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Xi Pa, xã Đakrông.

Các liệt sỹ về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà (Ảnh: Xuân Diện).

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,3m, quấn trong võng dù đã phân hủy, chỉ còn lại chủ yếu là răng, xương ống chân và một số di vật như võng dù, tăng, cúc áo bộ đội, gương, kẹp tóc, cao sao vàng, quần lót bộ đội…

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà.