Ba liệt sỹ yên nghỉ bên đồng đội sau hơn nửa thể kỷ nằm lại ở hầm chiến đấu

Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Cam Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy tại xã Hiếu Giang.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, lực lượng vũ trang, người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng (Ảnh: Nguyễn Lựu).

Sau lễ truy điệu, 3 hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Cam Tuyền. Sau hơn nửa thế kỷ nằm giữa rừng sâu, các liệt sỹ đã trở về yên nghỉ bên đồng đội.

Trước đó, vào ngày 20 và 21/4, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968, Quân khu 4 phát hiện 3 hài cốt liệt sỹ trong hầm chiến đấu sâu 0,7m, tại cao điểm ở xã Hiếu Giang. Các hài cốt nằm cách nhau 0,7m, nhiều phần xương đã vỡ vụn thành các mảnh nhỏ, một số bị phân hủy theo thời gian.

Di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Sư đoàn 968).

Đơn vị quy tập còn tìm thấy 54 chiếc răng cùng nhiều di vật đi kèm như tăng lót hầm, bình tông, bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, súng tiểu liên AK và thắt lưng bộ đội.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các liệt sỹ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh trong giai đoạn 1970-1971.