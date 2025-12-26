Thanh Hóa chi 930 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2025

Theo quyết định phê duyệt, tổng kinh phí thực hiện 930 tỷ đồng. Trong đó, hoàn nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh năm 2025 hơn 147 tỷ đồng; bổ sung cho các địa phương, đơn vị kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội hơn 782 tỷ đồng.

Trong số hơn 782 tỷ đồng nguồn kinh phí phân bổ cho các địa phương, đơn vị thực hiện chính sách an sinh xã hội, có 5 đơn vị cấp tỉnh được phân bổ hơn 149 tỷ đồng; 166 xã, phường được phân bổ hơn 632 tỷ đồng.

Học sinh cùng các thầy cô giáo tại Điểm trường Mầm non Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Ảnh minh họa: Quách Tuấn).

Các chính sách triển khai thực hiện bao gồm: miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập; phát triển giáo dục Mầm non; cơ sở giáo dục có trẻ em, học sinh, học sinh khuyết tật.

Chính sách hỗ trợ trẻ em, sinh viên sư phạm, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Ngoài ra, còn có các chính sách về bảo hiểm y tế, hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của các nội dung tham mưu và thẩm định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Các địa phương, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định; triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng.