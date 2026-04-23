Sinh viên xuất sắc vào nhà nước được hưởng phụ cấp gấp 1,5 lần lương

Bà Lê Ngọc Ánh gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, thắc mắc về quy định tính hệ số (bậc lương) đối với trường hợp tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 179.

Theo đó, bà Ánh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng theo Nghị định số 179. Tại thời điểm tuyển dụng, bà đã có bằng thạc sĩ.

Bà đặt câu hỏi: “Khi được tuyển dụng, tôi sẽ được nhận lương bậc 1 (hệ số 2,34) hay bậc 2 (hệ số 2,67)?

Ngoài ra, trước đây tôi đã được tuyển dụng theo Nghị định số 140 tại một cơ quan khác và tôi đã xin nghỉ việc (tự nguyện). Vậy khi được tuyển dụng theo Nghị định số 179, tôi có được hưởng phụ cấp tăng thêm trong 5 năm hay không?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định số 170 không quy định việc xếp lương bậc cao hơn khi được tuyển dụng đối với người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng theo Nghị định số 179 thì sẽ được xếp lương bậc 1 ngạch công chức của vị trí việc làm tuyển dụng.

Ngoài ra, người được tuyển dụng vào làm công chức theo Nghị định số 179 thì được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Theo Nghị định 179, sinh viên xuất sắc khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự.

Đồng thời, nhân sự còn được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này).

Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức).

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc còn được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tạo điều kiện tham gia học tập, nâng cao trình độ như sau:

- Được ưu tiên tập trung bồi dưỡng theo hướng trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực phù hợp với chuyên môn công tác; được cử tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản, tổng quan của ngành, nghề, lĩnh vực công tác phù hợp với định hướng phát triển.

- Được cử tham gia các khóa đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với các chương trình phù hợp với ngành, nghề, lĩnh vực, phù hợp với định hướng phát triển và các khóa đào tạo, bồi dưỡng khác phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Được ưu tiên, tạo điều kiện cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kiến thức chuyên ngành đáp ứng tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý theo chức danh được quy hoạch; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngoài ra, họ còn được hưởng các chính sách về điều kiện làm việc, trang bị thiết bị làm việc; chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng sau tuyển dụng…