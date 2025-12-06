Rút ngắn hành trình giảm nghèo cho vùng “lõi nghèo”

Từ hướng đi này, người dân ở các vùng “lõi nghèo” sau khi được tiếp cận chính sách ưu đãi của Nhà nước đã vươn lên thay đổi cuộc sống.

Mở ra cơ hội việc làm với mức lương cao

Giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Cà Mau xác định trong những năm qua, trong đó, giải pháp được cho là chìa khóa để các hộ dân, nhất là các vùng “lõi nghèo” vươn lên khá giả chính là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ gia đình nghèo khó, nhà cửa lụp xụp, vợ chồng ông Dương Văn Kiệt, xã Tân Tiến mới (ấp Tân Tiến, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời cũ) tỉnh Cà Mau, giờ đây sống trong ngôi nhà khang trang, mua thêm được đất canh tác. Đó không chỉ nhờ vào nỗ lực của gia đình mà còn có sự góp sức không nhỏ của đứa con trai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng những năm qua.

Người lao động đăng ký thi EPS Hàn Quốc 2025 để đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Con trai lớn của ông Kiệt là anh Dương Quốc (sinh năm 1982) đi làm việc tại Hàn Quốc 10 năm qua trong công ty phụ tùng xe ô tô với mức lương hợp đồng 60 triệu đồng/tháng. “Hồi xưa nghèo lắm, nợ nần, chật vật lo cho mấy đứa con đi học. Giờ trả hết nợ, cất được nhà, cuộc sống ổn định”, ông Kiệt bày tỏ hạnh phúc.

Giai đoạn 2021-2024, huyện Trần Văn Thời khi đó là địa phương thực hiện khá tốt công tác đưa lao động đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng so với các huyện, thành phố trong tỉnh.

Không kém cạnh, xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) cũng là địa bàn có đông lao động trong độ tuổi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động đi làm từ 2 năm trở lên ở nước ngoài, hiệu quả kinh tế mang lại cho gia đình rất cao. Mỗi tháng các em gửi tiền về cho gia đình 20-30 triệu đồng. Đây là số tiền thực tế khảo sát ở một số gia đình.

Cơ hội rộng mở cho lao động đi làm việc tại nước ngoài có thu nhập tốt đối với lao động nghèo ở các địa phương, khi mà nhiều thị trường lao động trọng điểm luôn rộng cánh cửa cho lao động như đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; làm việc tại Nhật Bản IMSpan và OSAKA; tại Cộng hoà liên bang Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Úc… với nhiều ngành nghề đa dạng như điều dưỡng, phục vụ nhà hàng, khách sạn, công nghệ ô tô, điện tử, nông nghiệp…

Mở lối thoát nghèo bền vững

Hay như xã Cư Yang (tỉnh Đắk Lắk) đã tạo cơ hội việc làm bền vững cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Là xã vùng III, đặc biệt khó khăn, Cư Yang có hơn 16.900 nhân khẩu, với 22 dân tộc cùng sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 57%.

Theo thống kê của UBND xã, hiện toàn xã mới có khoảng 44 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo kênh giới thiệu từ địa phương và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Lao động trẻ Hoàng Thị Lan (buôn Ea Bớt) cho biết, gia đình có ba anh chị em đang làm việc tại Hàn Quốc với thu nhập 20-30 triệu đồng/người/tháng.

“Qua phiên giao dịch, em được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp tuyển dụng người lao động làm việc tại Nhật Bản, hiểu rõ hơn về chi phí, lộ trình, quyền lợi. Điều quan trọng là được tiếp cận thông tin chính thống, không phải nghe qua đơn vị trung gian”, Lan chia sẻ.

Theo đánh giá của UBND xã Cư Yang, việc đưa thông tin việc làm, tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài không chỉ mở ra hướng đi mới cho thanh niên, làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn mang lại hy vọng đổi đời cho nhiều gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn xã.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, giai đoạn 2020-2025, xã Cư Yang đã giới thiệu việc làm trong nước và nước ngoài cho 2.026 người. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30-35 triệu đồng/người/năm đầu nhiệm kỳ lên khoảng 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2,46% mỗi năm.

Trong 5 năm qua, Quảng Ngãi không chỉ đạt hơn 5.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà còn hình thành nhiều mô hình địa phương tiêu biểu. Những địa phương này, nhất là vùng “lõi nghèo” của tỉnh góp phần khẳng định đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là hướng đi đúng đắn.

Tại Quảng Ngãi, nhiều xã trước đây có tỷ lệ hộ nghèo cao, nay trở thành điểm sáng trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh là xã Bình Trung, nơi phong trào đưa lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trong 3 năm gần đây.

Chỉ riêng năm 2024-2025, xã Bình Trung có hơn 70 lao động xuất cảnh, trong đó trên 80% là lao động trẻ dưới 28 tuổi. Sự thay đổi dễ nhận thấy qua việc một số thôn trong xã đã giảm rõ rệt số hộ nghèo, nhiều gia đình xây được nhà mới, phát triển mô hình kinh doanh sau khi con em hoàn thành hợp đồng trở về nước.

Nhiều địa phương miền núi của tỉnh cũng có những chuyển biến mạnh mẽ, điển hình là xã Sơn Bao có sự tham gia đi làm việc nước ngoài ngày càng lớn của lao động người DTTS. Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi tối đa 100 triệu đồng, không cần thế chấp, cùng với sự hướng dẫn sát sao của chính quyền, nhiều thanh niên người H’re đã tự tin đăng ký đi Nhật Bản làm việc trong các ngành chế biến thực phẩm, cơ khí nhẹ hoặc nông nghiệp công nghệ cao.

Gần đây nhất, một nhóm 12 lao động người dân tộc H’re ở Sơn Bao đã trúng tuyển đơn hàng nông nghiệp tại tỉnh Niigata (Nhật Bản) với mức lương cơ bản từ 140.000-160.000 yên/tháng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn lao động vùng miền núi.

Với sức lan tỏa từ chính câu chuyện người thật, việc thật, xóm làng, thôn bản, vùng sâu vùng xa vươn lên khác giả, giúp người lao động các vùng “lõi nghèo” tự tin đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng. Công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài đã góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

