Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ

Sáng 24/4, tại Nghĩa trang liệt sỹ Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt do đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 tìm kiếm, cất bốc ở xã Hướng Lập, Quảng Trị.

Lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đưa hài cốt liệt sỹ về khu vực an táng (Ảnh: Võ Đông).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân tham dự đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Khe Sanh.

Hài cốt kèm di vật nghi chứa thông tin về liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Võ Đông).

Như Dân trí đã thông tin, từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ tại các thôn Cù Bai, Chà Lỳ và Cựp, thuộc xã Hướng Lập.

Nhiều di vật của liệt sỹ được tìm thấy như võng gói hài cốt, cúc áo, dây lưng, dây dù và vỏ đạn K54... Đáng chú ý, có một ống nhựa và một ống thủy tinh nghi chứa thông tin về liệt sỹ được xem là manh mối quan trọng, hỗ trợ quá trình xác minh danh tính.