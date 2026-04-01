Rà soát, loại bỏ thủ tục rườm rà dễ bị lợi dụng tham nhũng, gây khó cho dân

Xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn năm 2026-2030.

Theo đó, UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách bao gồm thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng; phát triển chính quyền điện tử; chính quyền số.

Về cải cách thể chế, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá trong hoàn thiện thể chế trên địa bàn tỉnh, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh về sở hữu và phát triển các thành phần kinh tế…

Đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tỉnh hướng đến kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các thủ tục hành chính; đổi mới toàn diện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

Trong đó, địa phương đẩy mạnh thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và dựa trên dữ liệu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, đề xuất loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý…

Đối với nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị rà soát, sắp xếp tinh gọn các đầu mối tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực, xoá cơ chế xin - cho…

Lấy kết quả cải cách hành chính để xếp loại công chức

Trong giai đoạn năm 2026-2027, UBND tỉnh Đồng Nai đề ra các chỉ tiêu như tối thiểu 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% sở, ban, ngành và địa phương đạt cấp độ 3 mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu theo lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế và doanh nghiệp nhà nước theo quy định…

Đến giai đoạn năm 2028-2030, địa phương phấn đấu 100% sở, ban, ngành và địa phương đạt cấp độ 4 mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu theo lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; đạt mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%...

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc triển khai cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kế hoạch cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm thực chất, hiệu quả, có kiểm tra, giám sát thường xuyên; tránh tình trạng triển khai hình thức, manh mún hoặc cục bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện cần kế thừa và phát huy các mô hình, kinh nghiệm hiệu quả trong cải cách hành chính; đồng thời chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các mô hình quản trị hiện đại, quản lý dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; lấy kết quả cải cách hành chính làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.