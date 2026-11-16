Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 405/2026/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố, UBND xã, phường, đặc khu trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Căn cứ xác định biên chế công chức

Nghị định đưa ra 3 căn cứ xác định biên chế công chức. Đầu tiên phải kể đến là vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

Tiếp đến là căn cứ theo việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc. Cuối cùng, các đơn vị căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

Chính phủ hướng dẫn căn cứ xác định biên chế công chức (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Đối với cơ quan, tổ chức hành chính quy định, ngoài các căn cứ trên còn phải dựa vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về hồ sơ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm, hằng năm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, địa phương, Chính phủ hướng dẫn gồm: văn bản đề nghị; kế hoạch biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Cùng với đó còn là các văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính theo giai đoạn 5 năm, hằng năm liền kề với kỳ kế hoạch và các văn bản làm căn cứ xác định biên chế công chức kèm theo.

Thẩm quyền giao biên chế

Liên quan đến thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức, Chính phủ quy định căn cứ theo kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định.

Dựa trên tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền giao tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ.

Tiếp đến, căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của bộ, tỉnh thành (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Người đứng đầu bộ ban hành quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng số biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Bên cạnh đó, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng địa phương trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế công chức hằng năm của từng chính quyền địa phương cấp xã trước ngày 15/10 năm trước liền kề.

Còn UBND xã trình HĐND xã quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương cấp xã trong tổng biên chế công chức được HĐND cấp tỉnh quyết định trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.